Usa, dai dazi alla crescita economica: ecco i rischi per l'eccezionalismo americano di Trump

Usa, ecco i rischi per l'eccezionalismo americano. Commento

In un mondo incerto, non mancano le sfide al dominio economico degli Stati Uniti. Le recenti notizie del chatbot cinese DeepSeek e i dazi dell'amministrazione Trump dimostrano quanto rapidamente possano sorgere dei rischi. Le minacce potenziali più ampie includono una flessione economica prolungata, un aumento dell'inflazione, un dollaro debole e errori politici. Un rischio più positivo è che altre parti del mondo inizino a generare una crescita costantemente superiore, come India, Cina ed Europa.

Ognuno di questi rischi potrebbe sconvolgere le prospettive positive per gli Stati Uniti. Tuttavia, con la possibile eccezione di una crescita superiore non statunitense, attualmente non riteniamo che nessuno di questi scenari possa minacciare le condizioni fondamentali che sostengono una crescita economica persistente a lungo termine negli Stati Uniti.

1. Impatto di Trump 2.0

È probabile che l'amministrazione statunitense Trump persegua una politica di dazi più alti e più attivi. La maggior parte della ricerca economica convenzionale suggerisce che i dazi sono inflazionistici e un vento contrario alla crescita economica; i dazi comportano un aumento dei prezzi delle importazioni e, supponendo che le aziende importatrici trasferiscano questi costi ai clienti, ciò è inflazionistico. È probabile che ciò porti a una riduzione dei consumi, sia che l'acquirente si trovi negli Stati Uniti sia che si trovi all'estero, e quindi a una minore crescita economica. Naturalmente, ci sono molti altri fattori in gioco. Uno scenario potenziale è che i Paesi a cui vengono imposti i dazi possano applicare dazi o altre politiche commerciali restrittive come ritorsione. Questo potrebbe causare un'ulteriore pressione al rialzo sull'inflazione e una pressione al ribasso sulla crescita economica.

Tuttavia, ci sono altri fattori per i quali l'esito è incerto o potenzialmente positivo:

- Negoziazione dei dazi. L'amministrazione USA potrebbe utilizzare i dazi come strumento di negoziazione. Le concessioni potrebbero arrivare sotto forma di un aumento delle esportazioni di prodotti e servizi statunitensi, di un maggiore accesso delle aziende statunitensi ai mercati esteri o di maggiori investimenti negli Stati Uniti.

- Sostituzione delle importazioni. Nel tempo, le aziende statunitensi potrebbero cercare alternative ai beni importati i cui prezzi sono gonfiati dai dazi. I prodotti sostitutivi potrebbero essere importati da altri mercati esteri o, col tempo, potrebbero essere acquistati da produttori statunitensi che ora sono in grado di competere con i prezzi gonfiati dai dazi. Tuttavia, si noti che questi beni sostitutivi potrebbero essere prodotti in modo meno efficiente o semplicemente con input più costosi, ossia negativi per la produttività e la crescita.

- Altre politiche a favore della crescita. Ci si aspetta che l'amministrazione USA attui politiche a favore della crescita, come ad esempio tasse favorevoli. Inoltre, sebbene ciò sia in contraddizione con il pensiero economico convenzionale, l'amministrazione statunitense prevede che la sua politica dei dazi sosterrà una crescita più forte nel tempo.

A prescindere dall'impatto economico, ci saranno molte aziende sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti che sono ben protette dai dazi e addirittura posizionate per trarne vantaggio. Da molti anni, in particolare da quando l'automazione ha iniziato a sostituire la manodopera negli impianti di produzione, le multinazionali perseguono una strategia 'multilocale', in cui producono beni per mercati più ampi dall'interno di quel mercato. Le aziende che producono prodotti negli Stati Uniti saranno meno vulnerabili ai dazi.

2. Una flessione economica prolungata

Una recessione economica prolungata potrebbe compromettere la leadership economica degli Stati Uniti e portare a un calo degli utili nel breve/medio termine. Come promemoria, in genere le recessioni non si verificano semplicemente 'da sole' e sono invece causate dall'accumulo di uno squilibrio significativo. Quali potrebbero essere questi squilibri?

- Squilibri aziendali. Un decennio di tassi d'interesse particolarmente bassi e di liquidità in eccesso ha permesso l'ingegneria societaria alimentata dal debito, comprese le fusioni e le acquisizioni, i dividendi e i riacquisti e la compensazione delle azioni. Un periodo di tassi d'interesse più elevati e prolungati potrebbe rivelare tensioni insostenibili in questa ingegneria.

- Squilibrio fiscale. Secondo le previsioni, il debito pubblico degli Stati Uniti continuerà ad aumentare durante questa Amministrazione. In combinazione con le politiche populiste e la potenziale perdita di indipendenza della Fed, questo potrebbe minare la fiducia degli investitori, portando a un rapido aumento dei rendimenti obbligazionari e a una crisi del debito statunitense.

- Rallentamento dell'edilizia abitativa. L'edilizia abitativa è diventata una parte minore del PIL degli USA nel corso del tempo. Tuttavia, i cicli abitativi e la loro capacità di influenzare il comportamento dei consumatori attraverso l'effetto ricchezza possono ancora avere un impatto eccessivo sull'attività economica. L’offerta abbondante, le bolle dei prezzi e la leva finanziaria possono tutti causare flessioni.

- Arresto della GenAI. Attualmente ci troviamo nel mezzo di un ciclo senza precedenti di investimenti, creazione e distribuzione di IA generativa. Alcune aziende tecnologiche stesse riconoscono che si tratta in parte di una corsa agli armamenti con un ritorno incerto sugli investimenti. La delusione potrebbe portare a condizioni di recessione.

3. Passaggio a un contesto inflazionistico più elevato, che richiede tassi più alti

Le aspettative attuali sono che l'inflazione si muova verso gli obiettivi della banca centrale e che rimanga vicina ad essi. Tuttavia, questa tesi presenta dei rischi. Un'inflazione persistentemente più elevata e, di conseguenza, tassi più alti potrebbero limitare la traiettoria economica. L'amministrazione statunitense potrebbe attuare politiche di immigrazione che limitano l'offerta di lavoro, portando a una crescita salariale più elevata e potenzialmente a un aumento dell'inflazione. Allo stesso modo, l'inasprimento dei dazi sarebbe probabilmente inflazionistico. È possibile una recessione indotta dalla Fed, soprattutto se l'amministrazione statunitense riducesse l'indipendenza della Fed. Infine, nonostante il calo dell'intensità energetica e l'aumento dell'autosufficienza negli Stati Uniti, i rischi geopolitici, in particolare in Medio Oriente, aumentano le possibilità di shock di approvvigionamento e di rapidi aumenti dei prezzi dell'energia con effetti economici negativi.

4. Dollaro USA debole

La forza del dollaro USA, sia per il suo valore che per il suo ruolo globale, è stato un importante fattore di sostegno per il dominio degli Stati Uniti. Dal punto di vista degli investimenti, la forza del dollaro è stata coerente con la forza economica degli Stati Uniti e con rendimenti azionari superiori. Un mercato ribassista del dollaro di lunga durata potrebbe rappresentare una sfida per l'economia e i mercati finanziari statunitensi. Tuttavia, le prospettive di fondo a lungo termine per il dollaro USA rimangono piuttosto forti. La forte crescita nominale, l'inflazione moderata, i tassi più alti e la stabilità finanziaria dovrebbero continuare a essere i venti di coda del dollaro. Inoltre, molte tendenze secolari chiave, tra cui le barriere commerciali, la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali, le preoccupazioni per l'immigrazione e le preoccupazioni per il clima, eserciteranno una pressione sulle valute fondamentalmente più deboli e volatili. Cosa potrebbe far sì che questi venti di coda del dollaro diminuiscano o si invertano? Sicuramente una ripresa della crescita economica in altre regioni chiave. Inoltre, i livelli di debito pubblico degli Stati Uniti sono i più alti mai registrati, il che fa temere una crisi del debito. Tuttavia, il deficit degli Stati Uniti è finanziato in parte da famiglie e aziende statunitensi, il che rende il dollaro meno vulnerabile a un esodo di investitori stranieri.

Per quanto riguarda il ruolo globale del Dollaro USA, le voci di una sua imminente scomparsa sono probabilmente esagerate. Certamente, le autorità di diversi importanti Paesi dei mercati emergenti hanno espresso il desiderio di porre fine al dominio commerciale del Dollaro USA, e la percentuale di allocazione del Dollaro USA nelle riserve di valuta estera è diminuita nel corso di questo secolo, pur rimanendo vicina al 60%.Tuttavia, per il momento, la tassazione in Dollari rimane dominante nel commercio, il finanziamento in Dollari è essenziale per le banche globali e per altre società, e il ruolo del Dollaro nei mercati valutari quotidiani sta effettivamente aumentando.

5. Altri fattori che possono influire sulla crescita

La posizione dominante degli Stati Uniti potrebbe essere disturbata da altri shock. Un ulteriore forte rallentamento in Cina o l'aumento dell'incertezza politica in Europa, se sufficientemente gravi, potrebbero potenzialmente trascinare gli Stati Uniti in una recessione.

L'irrigidimento della regolamentazione sulle banche ha ridotto il valore azionario delle banche e trasferito il rischio al credito privato e al private equity, e questo potrebbe aumentare la probabilità di una crisi finanziaria in caso di recessione.

6. Forza non USA

Mentre la maggior parte delle discussioni sulla fine del dominio statunitense tende a concentrarsi su ciò che potrebbe andare male per gli Stati Uniti, è del tutto possibile che si verifichi uno scenario più positivo, in quanto altre parti del mondo iniziano a raggiungere una forza superiore a lungo termine.

Un esempio ovvio è l'India. I dati demografici favorevoli, le continue riforme per aumentare la produttività, la solida struttura capitalistica e la forte gestione aziendale fanno sì che l'India possa raggiungere una crescita economica e del mercato finanziario per i decenni a venire.

La Cina ha ancora il potenziale per passare da un'economia guidata da investimenti a basso rendimento a un'economia guidata maggiormente dalla spesa dei consumatori, un percorso che è stato seguito con successo da diverse economie sviluppate.

E la composizione industriale ereditata dall'Europa la posiziona per prosperare quando inizieranno ad emergere tendenze secolari chiave come la transizione energetica, la reindustrializzazione e la difesa. Le potenziali pressioni dell'amministrazione statunitense nei confronti dell'Europa potrebbero accelerare questo processo.

*Investment Director di Capital Group