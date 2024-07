Utile netto record a quota 2,7 mld, Unicredit sopra le attese nel primo semestre

Unicredit, utile netto a quota 2,7 mld. L'Ad Orcel: "Risultati record"

Unicredit chiude il secondo trimestre con un utile netto pari a 2,7 miliardi, in rialzo del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 15,9% su base annua. Lo comunica la società. I ricavi netti si sono attestati a 6,3 miliardi, in aumento del 6% anno su anno, sostenuti da un margine di interesse di 3,6 miliardi, 2,1 miliardi di commissioni, e 15 milioni di accantonamenti per perdite su crediti.

La banca conferma l’acconto sulla distribuzione a valere sul 2024. L'acconto sul dividendo, che verrà definito dal cda di UniCredit il 23 ottobre, prevede la distribuzione di circa 1,4 miliardi – con data di stacco della cedola il 18 novembre, data di registrazione il 19 novembre e data di pagamento il 20 novembre – mentre l’anticipo sul riacquisto di azioni proprie è stato già autorizzato fino a un massimo di 1,7 miliardi da parte dell’assemblea degli azionisti del 12 aprile ed è soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza.

LEGGI ANCHE: UniCredit guida un pool di banche nel finanziamento di 75 mln al Gruppo Favini

Non solo. Unicredit alza inoltre la guidance sui ricavi netti per il 2024 a oltre 23 miliardi, mentre quella sulla generazione organica di capitale è stata migliorata a oltre 350 punti base. Lo comunica la società nella nota sui risultati finanziari spiegando che la guidance sull’utile netto per il 2024 è confermata a oltre 8,5 miliardi, "conservando una certa flessibilità a garanzia del 2025 e del 2026", e riaffermando la "convinzione in un RoTE elevato e sostenibile superiore al 15% e in una forte crescita dell’Eps e del Dps".

La guidance sulla distribuzione a valere sul 2024 è confermata in linea con quella a valere sul 2023. Nell’anno solare 2024 la distribuzione è attesa per circa 10 miliardi.

"In linea con l’impegno incondizionato di UniCredit verso la creazione di valore per gli azionisti", sottolinea la nota, la terza e ultima tranche per 1,5 miliardi dei totali 5,6 miliardi di riacquisto di azioni proprie a valere sul 2023 è attualmente in corso di esecuzione. La seconda tranche del riacquisto di azioni proprie a valere sul 2023, per un ammontare pari a 1,6 miliardi, è stata conclusa in data 20 giugno.

"Per la prima metà e il secondo trimestre di quest’anno, UniCredit ha riportato ancora una volta una serie record di risultati finanziari". Lo afferma Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, commentando i conti.

"Il nostro RoTE ha raggiunto il 20% (prima dell’aggiustamento per il nostro significativo capitale in eccesso rispetto ai concorrenti) - osserva Orcel - il nostro utile netto è aumentato del 16% a 2,7 miliardi nel trimestre e del 20% a 5,2 miliardi nel semestre, e la nostra generazione organica di capitale è migliorata a 3,3 miliardi e 6,7 miliardi rispettivamente per il trimestre e per il semestre. Ognuno di questi risultati è un record! Ciascuno di essi è il frutto della nostra continua trasformazione e della nostra attenzione verso la prioritizzazione di una crescita di qualità sostenibile e redditizia, unita al conseguimento dell’eccellenza operativa e patrimoniale e agli investimenti per il lungo periodo.

Le commissioni sono migliorate nettamente su tutti i fronti, con i nostri investimenti nelle fabbriche prodotto e nella rete commerciale che iniziano a produrre risultati più visibili. Le commissioni hanno ben complementato un margine di interesse resiliente che eccede ampiamente il nostro costo del capitale, ottenendo una crescita redditizia di elevata qualità. Il costo del rischio rimane basso e stabile, e mentre il contesto macroeconomico rimane complessivamente stabile, ci troviamo in una posizione ottimale per far fronte a ogni possibile deterioramento grazie a una eccellente qualità degli attivi e agli overlay. I nostri costi sono ulteriormente calati nonostante l’inflazione e i continui investimenti, e lo stesso è valso per la nostra intensità del capitale, grazie all’ulteriore miglioramento della qualità dei nostri ricavi".