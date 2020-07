Vigeo conferma il rating Advanced per ERG

Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG (Environmental, Social, Governance), ha confermato per ERG S.p.A. il rating Advanced, il più elevato nella propria scala di valutazione, riconoscendo il forte impegno della società in ambito ESG ed il valore della sua politica di responsabilità sociale.



Tra i principali fattori positivi di valutazione, la lotta al climate change al centro della strategia aziendale e del percorso di energy transition di cui la società è stata protagonista, la governance, il sistema di analisi dei rischi, oltreché diversi aspetti riguardanti l’area Human Capital. La conferma di questo rating rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore della strategia della società che da sempre considera la sostenibilità un elemento centrale del proprio modello di business e si aggiunge ad altri importanti riconoscimenti ottenuti.



ERG è stata recentemente inclusa nello SE European Utilities Index, emesso da Standard Ethics, che raggruppa le 30 migliori utilities europee impegnate nella sostenibilità e nell’energy transition. Si è inoltre collocata al 35mo posto nel Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index ed ha ottenuto il rating AA da MSCI, grazie all’importante percorso compiuto verso la decarbonizzazione.



È stata poi confermata per il terzo anno consecutivo nell’Ethibel Excellence Investment Register che racchiude aziende con performance CSR al di sopra della media del proprio settore ed inserita nell’Ethibel Pioneer Register che annovera le società leader nelle attività ESG all’interno della loro industry.



Infine ERG fa anche parte del programma CDP – Climate Change con rating B ed appartiene all’indice di ECPI “Global Clean Energy" che comprende le 40 società con i più alti rating ESG attive nella produzione e trading di energia da fonti rinnovabili.