Vino, Winelivery acquisisce la maggioranza della community Become Somm

Winelivery amplia la sua influenza nel settore vinicolo: acquisita la maggioranza di Become Somm

Winelivery ha annunciato l'acquisizione di Become Somm, una community online di appassionati di vino, riconosciuta per il suo approccio rivoluzionario nell'apprendimento e nella condivisione della cultura vinicola. Questa acquisizione segna un momento importante nella storia di Winelivery, dimostrando il suo impegno nell'essere un leader innovativo nella comunicazione e distribuzione del vino in Italia.

Francesco Magro, Amministratore Delegato di Winelivery, esprime grande entusiasmo per questa operazione: “Siamo convinti che Become Somm rappresenti un prezioso asset nella nostra strategia di comunicazione. Il suo forte impatto sui giovani consumatori e il suo approccio inclusivo nell'avvicinare le persone al mondo del vino si allineano perfettamente alla nostra visione. Con questa acquisizione, potenzieremo ulteriormente la nostra capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico, offrendo un valore aggiunto significativo sia ai nostri clienti che ai brand che rappresentiamo.”

Become Somm si è distinto per il suo approccio innovativo nel rendere il mondo del vino accessibile a tutti, offrendo contenuti educativi attraverso i canali social e digitali. La community che si è formata attorno a Become Somm è divenuta una delle più rilevanti nel settore, simbolo dell'interesse crescente verso la cultura vinicola. Simone Ingrassia, fondatore di Become Somm, sottolinea l'importanza di questa partnership: “Unirsi a Winelivery rappresenta un enorme passo in avanti per Become Somm. Siamo entusiasti di poter accedere alle risorse e competenze di Winelivery, permettendoci di espandere e arricchire ulteriormente la nostra offerta per la nostra fedele community. Questa collaborazione consolida la nostra posizione come destinazione per tutti coloro che desiderano esplorare e apprezzare il mondo del vino italiano.” L'acquisizione di Become Somm da parte di Winelivery non solo rafforza la presenza dell'azienda nel panorama della distribuzione del vino, ma apre anche nuove strade per innovare e arricchire la comunicazione nel settore, portando il mondo del vino italiano a un pubblico sempre più ampio e diversificato.