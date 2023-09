Winelivery Bar: annunciata l'apertura della nuova sede sui Navigli

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Winelivery Bar inaugura la nuova sede sui Navigli: 10 aperture in programma per fine anno Winelivery, il marchio noto per la consegna a domicilio in 30 minuti di vino e bevande, ha ormai da tempo annunciato la sua entrata all’interno del mercato retail. L’azienda ha sviluppato un format di somministrazione, Winelivery Bar&Enoteca, ossia un vero e proprio digital bar in cui è possibile assaporare i migliori vini e drink. Infatti, oltre l’interazione tradizionale attraverso la guida dello staff, il cliente potrà scegliere e acquistare calici e bottiglie anche autonomamente tramite la stessa app che usa per ordinare a domicilio. I nuovi format Winelivery puntano alla creazione di un’esperienza premium ma al tempo stesso accessibile con una formula smart e innovativa, che prevede lo sviluppo sia tramite aperture proprietarie che attraverso l’affiliazione commerciale. Il nuovo locale Milano Navigli è un Winebar caratterizzato da un design moderno e contemporaneo, pronto per accogliere tutti gli appassionati del bere bene. Francesco Magro, Amministratore Delegato di Winelivery, ha affermato: “Siamo felici di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella città che ha visto nascere Winelivery nel 2016. Milano Navigli, è il quarto locale aperto e, nei prossimi mesi, abbiamo un fitto piano di aperture in tutta Italia che ci porterà ad oltre 10 unità operative entro l'anno". Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter