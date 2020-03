Viurs, Percassi: "La decisione di Intesa rincuora le imprese"

"La decisione di Intesa San Paolo di destinare 100 milioni di euro al finanziamento di progetti per l'emergenza Coronavirus e le misure a sostegno delle imprese per almeno 5 miliardi, sono un gesto che rincuora i nostri territori e le nostre imprese, così duramente colpiti". Lo afferma l'imprenditore Antonio Percassi secondo cui "le dichiarazioni di Carlo Messina, manager che alle parole ha sempre fatto seguire i fatti, sono una garanzia per noi imprenditori e per tutte le famiglie in un momento in cui tutti ci riscopriamo più fragili". "Noi - conclude - continuiamo a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto e come sempre sapremo rialzarci. Il sostegno di una grande Banca così forte in Europa e, ci auguriamo, di tutto il sistema bancario italiano, è per tutti noi motivo di grande incoraggiamento".