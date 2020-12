vivendi in trattative esclusive per prisma media

Vivendi ha avviato delle trattative esclusive con Bertelsmann & Co per l'acquisizione di Prisma Media. Il colosso dei media francese ha precisato che il gruppo editoriale andra' a completare la gamma delle proprie attivita' esistenti. "Questa acquisizione rientra perfettamente nella strategia di Vivendi per affermarsi come gruppo leader dei media, dei contenuti e della comunicazione.

Inoltre, offre interessanti opportunita' di collaborazione all'interno del Gruppo e di sviluppo delle pubblicazioni di alta qualita'", si legge nel comunicato stampa della societa'.

"Secondo la normativa applicabile, l'acquisizione prevista resta soggetta all'informazione e alla consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti competenti e alla finalizzazione della documentazione legale", ha aggiunto Vivendi. Prisma Media e' il gruppo editoriale numero uno in Francia, nella stampa e nel digitale, con 20 importanti marchi di riviste, da Femme Actuelle a GEO, oltre a Capital, Gala e Te'le'-Loisirs. Prisma Media e' una controllata di Gruner + Jahr del gruppo Bertelsmann.