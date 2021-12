Voli cancellati, oltre 8 mila da Natale: Omicron mette in ginocchio il turismo

Voli cancellati, altri 1.700 biglietti "bruciati": il Covid e la variante Omicron mettono i bastoni tra le ruote alle vacanze di Natale

Proseguono le cancellazioni di voli in tutto il mondo a causa della situazione epidemiologica. Oggi, dopo gli oltre 8 mila voli annullati fra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, sono stati cancellati quasi 1.700 voli, secondo quanto riporta il sito Flightaware.

Le compagnie aeree sono pesantemente colpite dal virus con una buona parte di piloti e hostess infettata, e quindi in malattia, o costretta a stare in quarantena per esposizione al virus. Dei quasi 1.700 voli annullati oggi, circa 500 sono riferibili agli Stati Uniti. Al momento, sempre secondo Flightaware, sono già stati annullati altri 512 voli previsti nella giornata di martedì.