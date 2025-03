Ursula von der Leyen si mette divisa ed elmetto: "L’Europa si prepari alla guerra. Entro il 2030 deve riarmarsi"

Ucraina: von der Leyen, "dev'essere un porcospino d'acciao"

"Dobbiamo aumentare il sostegno all'Ucraina. Questa è quella che chiamiamo la strategia del riccio d'acciaio. Perché dobbiamo rendere l'Ucraina abbastanza forte da essere indigeribile per i potenziali invasori. Quindi dobbiamo investire nella forza dell'Ucraina. Nella deterrenza attraverso la negazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Accademia militare reale danese sulla difesa europea.

"Entro il 2030 l'Ue deve avere infrastrutture per la difesa"

"Ciò in cui investiamo, e come investiamo, è importante tanto quanto spendiamo. Dobbiamo colmare le nostre lacune di capacità. E dobbiamo farlo in modo europeo. Ciò significa una cooperazione paneuropea su larga scala per colmare le lacune nelle aree prioritarie. Ciò inizia con elementi fondamentali come infrastrutture e mobilità militare. Entro il 2030, abbiamo bisogno di una rete funzionante di corridoi terrestri, aeroporti e porti marittimi in tutta l'Ue che facilitino il trasporto rapido di truppe ed equipaggiamento militare". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Accademia militare reale danese sulla difesa europea.

"Allo stesso tempo, dobbiamo investire in difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, munizioni e missili. E dobbiamo imparare le lezioni dal campo di battaglia e dalla natura mutevole della guerra moderna. Abbiamo visto l'importanza dei droni e dei sistemi anti-droni in Ucraina. L'Europa deve sviluppare tutti i tipi di sistemi senza pilota e i software e i sensori avanzati che li supportano. Lo stesso vale per la sicurezza informatica o per l'uso dell'intelligenza artificiale militare o del calcolo quantistico.

La portata, il costo e la complessità dei progetti in queste aree vanno ben oltre la capacità di ogni singolo Stato membro. Ma insieme, come europei, possiamo superare questa sfida. Ecco perché dobbiamo sviluppare progetti su larga scala e intensificare gli appalti collaborativi in ​​queste aree. Ciò significa mettere in comune la domanda, ridurre i tempi di consegna e garantire l'interoperabilità", ha aggiunto.

Von der Leyen: 2non è più sostenibile comprare difesa da fuori"

"Oggi la maggior parte degli investimenti nella difesa va fuori dall'Europa. In altre parole: buoni posti di lavoro fuori dall'Europa. Ricerca, sviluppo e innovazione fuori dall'Europa. Questo non è sostenibile. Dobbiamo acquistare più prodotti europei. Perché ciò significa rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea. Ciò significa stimolare l'innovazione. E ciò significa creare un mercato europeo per le attrezzature di difesa". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Accademia militare reale danese sulla difesa europea.

"Inoltre, le aziende hanno bisogno di un flusso costante di ordini pluriennali per orientare gli investimenti e aumentare la capacità. Mettere in comune la nostra domanda e gli appalti congiunti è quindi ancora più importante. Istituiremo un meccanismo europeo di vendita militare per contribuire a rendere ciò possibile. Gli Stati membri devono essere in grado di fare pieno affidamento sulle catene di fornitura della difesa europea. Soprattutto in tempi di urgente necessità. E un mercato europeo lo garantirebbe.

Sarà un motore per la nostra prosperità e competitività industriale tanto quanto per la nostra sicurezza. Sbloccherà innovazione, ricerca e competenze. Proporremo un Omnibus della difesa per semplificare le norme e i regolamenti, dalla certificazione ai permessi all'adesione ai contratti esistenti. E convocheremo un dialogo strategico con l'industria della difesa per esaminare tutti gli ostacoli che devono affrontare", ha aggiunto.

Von der Leyen: "mondo pieno di pericoli ma Ue più unita che mai"

"So che il mio messaggio per voi oggi è stato duro. Ho dipinto un quadro di un mondo pieno di pericoli. Ma siamo più forti di quanto pensiamo. E non siamo soli in questo. L'Europa è più unita che mai. È più determinata che mai. E ha partner, amici e alleati con cui può lavorare e su cui può contare. Le sfide alla sicurezza hanno spesso implicazioni globali. Ciò che accade altrove può rapidamente accadere qui. E viceversa. E la maggior parte delle minacce che affrontiamo sono transfrontaliere, che si tratti di una Russia determinata a riorganizzarsi; o di attacchi ibridi o informatici; o di minacce nello spazio o in mare". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all’Accademia militare reale danese sulla difesa europea.