Wagamama alla conquista dell'Italia: dopo la Lombardia, il primo locale a Roma

Wagamama, il concept di ispirazione giapponese si rafforza in Italia: il primo locale nella Capitale

Concept di ispirazione giapponese, nato a Londra nel 1992, Wagamama, dopo aver conquistato Milano, con due locali in centro, uno all'aeroporto di Malpensa, un nell'Orio Center di Bergamo, e l'altro nell'outlet di Serravalle, punta verso il Centro Sud, virando verso la Capitale. La nuova apertura sarà infatti a Roma, all'interno del parco commerciale Da Vinci di Fiumicino, il più grande parco commerciale d'Italia. Il locale conta una superficie di 410 metri quadrati, di cui circa 95 dedicati al dehor, con 210 posti a sedere, di cui 90 esterni, e 25 dipendenti. L'ultima sede italiana si aggiunge così ai 215 ristoranti distribuiti in 22 Paesi in tutto il mondo.

Il concept d'ispirazione giapponese Wagamama ha potuto puntare a un'espansione in Italia grazie alla joint venture tra Chef Express e Percassi, operatore di riferimento nell'offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei centri commerciali, shopping mall, centri cittadini, outlet e retail park. "Con quest’apertura inauguriamo finalmente l’ingresso di Wagamama nel centro Italia”, ha spiegato Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express e Percassi. “La scelta di questa location, la più grande tra i parchi commerciali in Italia, e la sua posizione strategica vicino alla Capitale e all’Aeroporto di Leonardo da Vinci, conferma poi la direzione dell’azienda verso l’espansione di un brand in cui crediamo fortemente e di cui prevediamo numerose nuove aperture nei prossimi anni”, ha concluso l'ad.