Walmart sceglie My Cooking Box

My Cooking Box-Walmart, il mercato del meal kit si aggira intorno ai 15 miliardi di dollari

My Cooking Box e Walmart si alleano: l'azienda italiana che per prima ha intrapreso il business del meal kit entra nella più grande catena al mondo della grande distribuzione organizzata.

Il successo e la grande richiesta di My Cooking Box- scatola con all’interno ricettario e tutti gli ingredienti nelle giuste dosi per cucinare un piatto italiano- anche fuori dai confini nazionali, è certamente il riflesso di come sta evolvendo il mercato del meal kit.

A livello mondiale, il valore del comparto si aggira intorno ai 15 miliardi di dollari, mentre nel 2030 il previsionale di crescita arriverà a toccare i 64,46 miliardi.

A oggi la quota di mercato maggiore è costituita dal 45% da Stati Uniti e Germania: sono infatti gli Usa, la Germania e il Regno Unito a spingere il mercato globale, mentre in Europa è certamente l’area Dach a farla da padrone. L’America e la Germania rappresentano, di fatto, i mercati di maggior interesse da parte di My Cooking Box che dopo il suo recente e positivo ingresso nel mercato Dach oggi fa ufficialmente ingresso nel più importante retailer al mondo.

Per la grande distribuzione organizzata, My Cooking Box ha studiato e realizzato una linea di prodotti specifica che poggia le sue basi sulla qualità indiscutibile degli ingredienti 100% italiani e che si differenzia, rispetto alla linea più classica di Box già presenti a catalogo, per ricette più veloci, smart e tempi di preparazione inferiori ai 15 minuti.

"Fin dall’inizio del progetto l’obiettivo era quello di arrivare in America e il fatto di entrarci con la più grande catena americana è per me motivo d’orgoglio. Siamo strategicamente orientati a continuare con una impostazione di business omnicanale, affiancando sempre la vendita offline alla presenza online", ha dichiarato Chiara Rota, amministratrice delegata e fondatrice di My Cooking Box.

"Con My Cooking Box, ha concluso Ivo Petroff, senior category manager di Walmart Canada, Walmart offrirà ai nostri clienti un modo stimolante e innovativo di cucinare, grazie all’incontro perfetto tra l’eccellenza gastronomica italiana, un adeguato rapporto qualità-prezzo e un approccio giovane e contemporaneo di preparare e consumare le ricette. Siamo orgogliosi che questo avvenga coast to coast proprio nei nostri negozi a partire dal mese di settembre".