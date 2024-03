Warner Bros Discovery lancia Max in Europa, ma l'Italia dovrà aspettare

Max, arriva in Europa il nuovo servizio streaming di Warner Bros Discovery. Ma l'Italia, come al solito, arriva tardi

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi il lancio di Max, nuovo servizio di streaming che arriverà nei primi Paesi europei il 21 maggio. Max riunisce la programmazione di HBO Max, l’intrattenimento di Discovery e i più grandi eventi sportivi internazionali di Eurosport, per offrire agli utenti un'esperienza di visione adatta a tutta la famiglia.

La data di lancio di Max in Europa è il 21 maggio: da quel giorno, la nuova piattaforma Warner Bros. Discovery sarà disponibile nei Paesi nordici, in Iberia (Spagna e Portogallo) e in Europa centro-orientale. Poco dopo verrà lanciato in Polonia, nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio. Dopo il lancio negli Stati Uniti nel maggio 2023 e l’avvio in America Latina e nei Caraibi all'inizio di quest'anno, Max sarà così disponibile in 25 Paesi in Europa e in 65 Paesi e territori in tutto il mondo.

JB Perrette, Presidente e CEO, Global Streaming & Games di Warner Bros. Discovery, annunciando il lancio di Max al festival Series Mania, ha dichiarato: "Max, frutto della nostra lunga presenza in Europa, è la casa dello streaming di Warner Bros. Discovery ed è capace di riunire un'incredibile varietà di formati e intrattenimento culturale, tutto in un unico luogo. Gli imperdibili contenuti che proponiamo, da House of the Dragon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ma non solo, dimostrano che qualunque sia l'umore o l'occasione, Max ha un’offerta per tutti, in ogni momento".

Il lancio di Max in Europa è guidato dalla seconda stagione dell'attesissima produzione originale HBO House of the Dragon, che debutterà in Europa il 17 giugno. Max, inoltre, porterà in Europa una nuova esperienza di streaming con più del doppio dei contenuti attualmente disponibili su HBO Max, senza contare le ore di sport in diretta. Quest'estate, Max sarà l'unica piattaforma sulla quale vedere ogni attimo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei 25 paesi europei in cui Max sarà disponibile. Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno infatti incluse in tutti i piani di abbonamento, garantendo a tutti i clienti completo accesso al più grande evento sportivo del mondo.

L’offerta di Max si distingue sul mercato perché combina in modo unico una libreria vasta e di qualità. Max offrirà storie straordinarie per tutti, con una collezione diversificata di contenuti di qualità in tutti i generi e formati: i contenuti HBO Originals, i film Warner Bros., Max Originals, l'universo DC e il magico mondo di Harry Potter, oltre a un'ampia offerta di contenuti per bambini e famiglie di marchi come Cartoon Network e Discovery Kids, l'animazione per adulti di Adult Swim e i migliori programmi di cibo, casa, reality, lifestyle e documentari di marchi leader come Discovery Channel, Discovery Home & Health, ID e altri ancora.

In alcuni Paesi, in piani selezionati, sarà disponibile su Max anche una selezione di reti lineari in diretta, tra cui CNN International in Francia e Polonia, TVN in Polonia, TV Norge in Norvegia, Kanal 5 in Svezia ed Eurosport in tutti i Paesi.