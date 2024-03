Meta si lancia nel fediverso, ecco la nuova frontiera di Zuckerberg

Meta si lancia nel fediverso, la nuova frontiera di Zuckerberg

Meta apre le frontiere del fediverso. Di cosa si tratta? E' la possibilità che piattaforme differenti, come i social, si integrino maggiormente comunicando tra di loro e permettendo l’utilizzo da parte degli utenti con uno stesso account. Il primo passo arriva con la pubblicazione di post su Threads da Mastodon (e viceversa), una delle alternative a X-Twitter.

Meta ha dato l'annuncio nel corso di FediForum, evento online per dare agli sviluppatori opportunità di mostrare ciò su cui stanno lavorando nel contesto del fediverso. Lo sviluppatore di Instagram, Peter Cottle, ha mostrato come su Threads arriverà una funzione chiamata “fediverse sharing” che permetterà la condivisione di contenuti con un solo click, su vari social network.

Cottle ha però sottolineato che gli utenti avranno una finestra di 5 minuti prima che i post vengano pubblicati per apportare eventuali modifiche, questo perchè Threads non può garantire che un post successivamente eliminato dalla sua app venga poi effettivamente cancellato dalle piattaforme federate. Ad ogni modo - secondo quanto spiega l'Ansa - al momento siamo in una fase ancora embrionale di questa iniziativa con la funzionalità in una fase di anteprima chiusa. La stretta cerchia di utenti che hanno accesso all’esperimento possono seguire il capo di Instagram, Adam Mosseri, e una manciata di altri utenti, leggendo i post che vengono pubblicati sul social di proprietà Meta e su Mastodon.

Cos'è il fediverso

Secondo quanto riporta Wikipedia, "Il fediverso (dall'inglese Fediverse, parola macedonia formata da federated e universe) è l'insieme dei server federati utilizzati per la pubblicazione web (ad esempio i servizi di reti sociali, blogging, microblogging e siti web) e il file hosting che, seppur ospitati indipendentemente, possono intercomunicare l'un l'altro. Nei diversi server (istanze), gli utenti possono creare le cosiddette identità. Queste identità possono interagire oltre i confini delle singole istanze perché il software in esecuzione sui server supporta uno o più protocolli di comunicazione che seguono uno standard aperto.[2] Tramite le identità sul fediverso, gli utenti sono in grado di pubblicare testo (o altri media) e seguire i post pubblicati da altre identità su altri server".