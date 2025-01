Warren Buffett ha scelto finalmente l'erede del suo impero. Ed è... suo figlio Howie. Il ritratto

Warren Buffett, l'investitore più iconico degli Stati Uniti, ha scelto l'erede che dovrà gestire il suo enorme impero: Howard Buffett, il secondogenito, classe 1954, da anni attivissimo nel mondo degli affari, della politica, dell'agricoltura, della filantropia e persino della fotografia. Sarà dunque Howie – questo il soprannome del secondo dei tre figli di Mr Warren – a custodire la potenza di fuoco di Berkshire Hathaway, il veicolo finanziario utilizzato dal padre per effettuare investimenti, e che vale quasi 1 trilione di dollari. Pare che Buffett Jr. ne diventerà presidente non esecutivo, con l'incarico di mantenere la cultura aziendale e di assicurarsi che lo stesso faccia l'amministratore delegato. Ma chi è il successore del tycoon statunitense?

Da Warren Buffett a Howard Buffett: sceriffo, agricoltore, benefattore...

Howard ha avuto un percorso professionale ricco di esperienze. È stato, per esempio, sceriffo, membro del Nebraska ethanol board, agricoltore. Ha fatto parte di molteplici consigli di amministrazione aziendali e gestisce una fondazione di beneficenza, la Fondazione Howard G. Buffett. Tramite quest'ultima, all'inizio del 2024 ha pubblicato Courage of a Nation, un libro contenente le fotografie da lui stesso scattate nel Donetsk, in Ucraina orientale, durante vari viaggi effettuati nel Paese travolto dalla guerra con la Russia. "Ho trascorso la maggior parte della mia vita facendo cose che non ero sicuro di come fare esattamente. Ma quando è arrivato il momento sono sempre stato pronto", ha dichiarato Buffett Junior. Chissà se oggi Howie, che da bambino ascoltava le conversazioni telefoniche del padre, facendogli domande su cose che non capiva, è pronto a presiedere Berkshire Hathaway, dopo averne ricoperto la carica di direttore del consiglio di amministrazione.

Il futuro di Berkshire Hathaway

Buffett Senior è al momento presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway, l'azienda diventata un conglomerato con un valore di mercato di 954 miliardi di dollari. Da decenni l'investitore pianifica cosa accadrà dopo la sua morte, sia con la sua azienda che con la sua enorme fortuna. A meno di clamorosi stravolgimenti di fronte, pare che Howard diventerà, come detto, presidente non esecutivo di Berkshire, mentre Greg Abel, un dirigente di lunga data dell'azienda, ricoprirà la carica di Ceo. Per quanto riguarda, invece, la ricchezza di Warren, i suoi figli non riceveranno la maggior parte della fortuna paterna. Insieme ai due fratelli, Susie, 71 anni, e Peter, 66, Howie sarà incaricato di destinare i quasi 140 miliardi di dollari in azioni Berkshire del padre a scopi filantropici (in uno dei più grandi trasferimenti di ricchezza nella storia moderna). In ogni caso, il futuro di Berkshire non potrà essere ignorato.

In primis perché stiamo parlando di una rarità tra le aziende statunitensi. Il Wall Street Journal ha definito quello di Warren Buffett "un impero aziendale che ha tenuto duro mentre conglomerati come General Electric e DuPont si dividevano". L'attività della creatura di Buffett abbraccia, non a caso, gran parte dell'economia, dalle assicurazioni alle utility, dagli stivali da cowboy alle ferrovie. Possiede enormi posizioni azionarie in Apple, Bank of America, Coca-Cola e altri nomi noti, oltre a detenere più di 300 miliardi di dollari in contanti e buoni del Tesoro.

Il compito di Howie Buffett

"Mi interessa di più il futuro della Berkshire dopo la mia morte che durante il periodo in cui sono in vita. È una mia creazione. Quello che voglio è un'azienda che abbia successo e che incarni anche un'azienda che appartiene agli azionisti", ha spiegato Mr. Buffett. Toccherà a Howie far sì che ciò accada. E a vegliare sul corretto mantenimento della cultura aziendale dell'azienda. Ma qual è la cultura che Howie Buffett dovrebbe proteggere? Semplice: Berkshire è nota per acquistare aziende e mantenerle, dando ai manager margine per operare, e detenendo un sacco di denaro. "La cultura è quella di mantenere le cose semplici, di fare ciò che devi fare ma non fare un sacco di cose che non devi fare. Di rattare le persone in modo equo, rispettare i tuoi manager, rispettare i tuoi azionisti. Dire loro le cattive notizie in anticipo, essere onesti. Non è scienza missilistica": parola di Howie Buffett.