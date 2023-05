Warren Buffett svela il suo erede: ecco chi è Abel, "l'oracolo di Omaha"

Buffett ha scelto Greg Abel come suo erede: ecco chi è

Warren Buffett ha affrontato domande su domande su una cosa in particolare durante l'assemblea annuale di Berkshire Hathaway Inc. dei giorni scorsi: Il suo successore. Buffett ha nominato Greg Abel come erede apparente nel 2021, e da allora il vicepresidente per le operazioni non assicurative ha avuto una presenza più marcata. Sabato Buffett ha ribadito di essere "a suo agio al 100%" con la decisione e ha persino indicato una transizione in larga misura business-as-usual, per quando ciò possa avvenire.

"Greg capisce l'allocazione del capitale tanto quanto me. È una fortuna per noi", ha dichiarato Buffett durante l'incontro a Omaha, Nebraska. "Credo che prenderà queste decisioni nello stesso modo in cui le prenderei io. Sono 30 anni che abbiamo delineato questo quadro".

Abel, 60 anni, che si è unito a Buffett e al suo partner commerciale di lunga data Charlie Munger sul palco, ha costruito l'attività energetica della Berkshire fino a farla diventare una delle più grandi degli Stati Uniti. Buffett ha recentemente scherzato sul fatto che Abel fa "tutto il lavoro".

Come spiega il Corriere della Sera, "oltre alla competenza e alla fedeltà, Buffett ha apprezzato la discrezione di Abel ma quest’anno, davanti ad azionisti sempre più inquieti che temono per il futuro di un gruppo guidato da un finanziere di 92 anni e da un altro quasi centenario, ha deciso di portare sul palcoscenico anche il suo successore che, benché un po’ impacciato, ha risposto con prontezza e competenza a un fuoco di fila di domande".