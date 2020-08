Zalando accelera la transizione a piattaforma dopo una crescita eccezionale

Zalando SE, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, ha incrementato in maniera significativa la propria customer base nella seconda metà del 2020. Sulla strada per diventare lo Starting Point for Fashion, Zalando, ad oggi, serve più di 34 milioni di clienti attivi in tutta Europa (una crescita del 20,4% rispetto all’anno precedente).

Nonostante il contesto commerciale difficile del mese di marzo, l’azienda è cresciuta notevolmente e in modo redditizio tra gennaio e giugno. Zalando ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume (GMV) del 25,1% a 4,72 miliardi di Euro (primo semestre 2019: 3,77 miliardi di Euro) e dei ricavi del 19,6% a 3,56 miliardi di Euro (primo semestre 2019: 2,98 miliardi di Euro). Nello stesso periodo, l’azienda ha raggiunto un EBIT rettificato di 113,3 milioni di Euro con un margine del 3,2% (primo semestre 2019: 108,1 milioni di Euro; 3,6%).