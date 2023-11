Zurich pronta a comprare Kairos: ecco dove andranno i 5 mld di masse gestite

Zurich pronta a comprare Kairos

L'acquisizione di Kairos da parte di Zurich sta per vivere un momento cruciale. L'operazione è prevista per essere discussa in occasione della prossima riunione del consiglio di amministrazione della società madre Julius Baer. Dopo un precedente stallo, avvenuto alcune settimane fa, quando le trattative si interruppero bruscamente a causa di divergenze soprattutto con gli azionisti italiani di Kairos, Zurich ha ripreso il filo del negoziato. Come? Cambiando gli attori principali coinvolti nel negoziato. In particolare, il gruppo svizzero ha presentato un'offerta a Julius Baer, che detiene il 70% di Kairos, per acquisire l'intero 100% della società, con l'intenzione che siano gli stessi Julius Baer a rilevare le quote dei soci "privati". Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Guido Brera, socio fondatore e chief investment officer di Kairos, insieme a Rocco Bove, head of fixed income, Massimo Trabattoni, Alberto Castelli, amministratore delegato, e Caterina Giuggioli, sales director, detengono complessivamente il restante 30% della società. Questi azionisti hanno rappresentato un ostacolo significativo durante la precedente trattativa. Tuttavia, questo ostacolo sembra ora essere stato superato grazie a un'offerta per l'acquisto del capitale completo di Kairos, che si avvicina ai 20 milioni di euro. La questione è di grande interesse per entrambe le parti coinvolte, cioè Zurich e Julius Baer. Julius Baer ha fatto il suo ingresso nel capitale di Kairos nel 2016, una realtà nata alla fine degli anni '90 come iniziativa imprenditoriale nel settore della gestione del risparmio, con l'obiettivo di creare un'eccellenza indipendente dalle dinamiche dell'industria finanziaria tradizionale. Tuttavia, già nel 2018 e nel 2019, Julius Baer aveva cercato di mettere sul mercato la società, senza riuscire a ottenere la valutazione desiderata.

Per quanto riguarda Zurich, l'interesse per un'operazione in Italia era presente da tempo. Alla fine del 2022, dopo aver concluso l'acquisizione del ramo italiano dei consulenti finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors, con circa mille professionisti, Zurich ha dato vita a Zurich Bank, una nuova banca con un patrimonio gestito di oltre 16 miliardi di euro e più di 120.000 clienti. Questa realtà è stata costruita basandosi sull'esperienza acquisita durante gli anni di collaborazione con Deutsche Bank, con l'obiettivo di offrire una gamma integrata di servizi, tra cui investimenti, assicurazioni, servizi bancari e finanziari. L'interesse di Zurich per Kairos è motivato dalla volontà di potenziare questa entità tutta italiana, creata in seguito alla collaborazione con Deutsche Bank. L'integrazione di Kairos nella struttura di Zurich Bank porterebbe le masse gestite complessive a ben oltre i 20 miliardi di euro, grazie al contributo di 5 miliardi di euro presenti nel portafoglio di Kairos.