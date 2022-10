Addio a Tennesse Loretta Lynn: stella della musica country americana

Morta Tennesse Loretta Lynn, la sua vita fu fonte di ispirazione per il film "La ragazza di Nashville"

Addio a Tennesse Loretta Lynn, la leggenda femminile della musica country americana che con la sua voce unica, potente e ricca di vibrazioni ha fatto ballare generazioni di statunitensi con i suoi brani. Persino la sua vita fu utilizzata come fonte di ispirazione per il film "La ragazza di Nashville", vincitore del premio Oscar con Sissy Spack, miglior attrice per l'interpretazione della cantante. L'artista aveva 90 anni.

Lynn per una vita è stata la stella della cultura rurale, l'orgoglio dell'altra America, quella lontana dai centri urbani. Anche la sua storia ha aiutato a crearne un mito: cresciuta in Kentucky, figlia di un minatore, sposa a 15 anni, madre a 16 e nonna dopo poco i trent'anni, Lynn ha fatto ballare generazioni di americani con i suoi brani e una voce unica, potente e ricca di vibrazioni.

"Con Loretta, ha commentato il suo produttore, John Carter Cash, bastava accendere il microfono, poi ci pensava lei". La cantante si era fatta largo in un mondo di musicisti uomini, ma senza mai diventare una voce per le donne ordinarie.

Lynn ha spinto per il continuo cambiamento, nei suoi brani c'erano inviti a rompere le catene e a tenere testa agli uomini. In "Hey Loretta", del 1973, la cantante diceva che oltre a "dare da mangiare ai polli e mungere le vacche" c'era una "liberazione femminile" da fare e quella cominciava "ora".

Tra le oltre settanta canzoni incise, diventate successi negli anni '60 e '70, tra i brani più celebri figura il canto natalizio 'Silver Bells'. Nel 2010 aveva vinto il Grammy Award alla carriera, il suo nome è stato inciso tra quello delle celebrità della Hollywood Walk of Fame, al numero 1515 di Vine Street.

La sua vita aveva ispirato il film "La ragazza di Nashville", vincitore del premio Oscar con Sissy Spacek, miglior attrice per l'interpretazione della cantante. A lei si era ispirato anche Robert Altman per il film "Nashville". Nel 2016, all'età di 84 anni, nel 2016, Lynn aveva pubblicato un nuovo disco, "Full Circle".