Addio all'icona Raquel Welch. Il bikini più sexy di Hollywood muore a 82 anni

Morta Raquel Welch: per Playboy la terza attrice più sexy di sempre

L’attrice statunitense Raquel Welch è morta all’età di 82 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta ieri dopo una breve malattia, è stata diffusa dal sito di gossip TMZ, che ha appreso la notizia dai familiari. La Welch, pseudonimo di Jo Raquel Tejada, - si legge sul Giornale - nata a Chicago il 5 settembre 1940, è considerata la diva sex symbol del cinema di Hollywood tra gli anni ’60 e ’70. Ma è riuscita a farsi apprezzare anche come interprete in ruoli intensi o drammatici, ottenendo due nomination ai Golden Globe e vincendolo come migliore attrice nella commedia "I tre moschettieri", diretto da Richard Lester.

Per l’almanacco del cinema - prosegue il Giornale - risultano 33 film in tutto e fra questi pure uno improbabile, diretto da Eduardo de Filippo, Spara forte, più forte... non capisco, del 1966, con lei sul set recitava Marcello Mastroianni che aveva già fatto i conti con le forme strepitose dell’Anitona, cioè la Ekberg. Nella pellicola Raquel interpretava il ruolo di Tania Montini, parlando con accento e parole napoletane, ovviamente doppiata da Noemi Gifuni. Servì per aumentare la sua fama in Italia ma chiudere, forse, la carriera di Mastroianni. Va segnalato, tra i trofei, il Golden Globe come migliore attrice ne I tre moschettieri, con Oliver Reed, Christopher Lee, Gerladine Chaplikn, Faye Dunaway, Charlton Heston. Tra le nomination più aderenti, quella di Empire, nel ‘95 come una delle cento attrici più sexy della storia cinematografica, confermato dal terzo posto assegnatole da Playboy.