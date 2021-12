Aida Yespica premiata per l'impegno contro la violenza sulle donne

Aida Yespica ha ritirato il Premio del mediterraneo a Pozzuoli. La showgirl aveva denunciato di aver subito abusi durante la trasmissione Storie italiane su Rai1

Un autunno ricco di premi e riconoscimenti per Aida Yespica, cominciato a fine novembre in Campidoglio dove – nell’ambito del convegno “Donne d’amore” organizzato dall’Associazione Naschira - La showgirl di origini venezuelane ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Proprio di recente Aida, ospite della trasmissione di Rai1 “Storie italiane”, ha trovato il coraggio, a distanza di anni, di confessare la violenza subita in giovane età, per far sì che tante donne nella sua stessa situazione possano trovare quello stesso coraggio per reagire e riprendere in mano la propria vita.

Sabato scorso invece è giunto per lei il Premio del mediterraneo ritirato nella splendida Pozzuoli in un evento magistralmente condotto da Beppe Convertini con tanti ospiti tra i quali Graziano Scarabicchi, i Mr Hyde, il guru di tisanoreica Gianluca Mech e la consulente d'immagine Roberta Proietti. Aida ha ribadito nel corso della serata di essere felice di aver trovato il giusto coraggio per raccontare ciò che aveva anticipato in tv , dando così forza alle donne che hanno paura di denunziare.