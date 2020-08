Alessandra Amoroso e Boomdabash: scudetto di 'ferragosto' per il loro Karaoke

I Boomdabash & Alessandra Amoroso si confermano al comando della classifica airplay. 'Karaoke' è il brano più ascoltato in radio anche per questa settimana, la sesta consecutiva. In top 10 troviamo 'Hypnotized' dei Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (secondi, +5), 'Mediterranea' di Irama (quarto, -1), 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (quinti, -3), 'Breaking Me' di Topic & A7S (stabili in sesta posizione), 'Rain on me' di Lady Gaga (settima, -3), 'Savage Love' di Jawsh 685 X Jason Derulo (stabile in ottava posizione), 'Il sudore ci appiccica' di Francesco Gabbani (stabile in nona posizione) e 'Jerusalema' di Master KG (decimo, +9). La più alta nuova entrata della classifica airplay è 'Djomb Remix' di Bosh, Fabri Fibra & J-AX.



Achille Lauro

La classifica airplay italiana è guidata da 'Karaoke' dei Boomdabash & Alessandra Amoroso. Il brano precede 'Bam Bam Twist' di Achille Lauro (secondo, +2), 'Mediterranea' di Irama (stabile al terzo posto), 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (quarti, -2), 'Il sudore ci appiccica' di Francesco Gabbani (stabile al quinto posto), 'Liberi' di Danti (sesto, +2), 'Dorado'di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid (stabile al settimo posto), 'Bimbi per strada' di Fedez & Robert Miles (ottavi, -2), 'Defuera' di DRD (stabile al nono posto) e 'Paloma' di Fred De Palma (decimi, +1). 'Hypnotized' di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants e 'Breaking Me' di Topic & A7S occupano le prime due posizioni della classifica airplay dance. Terzo posto per 'Jerusalema' di Master KG (+3). 'Dorado' di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid guadagna una posizione e si porta al comando della classifica airplay TV. Secondo e terzo posto per 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (-1) e 'Karaoke' dei Boomdabash & Alessandra Amoroso (+2).

Nessuna novità nei primi tre posti della classifica airplay indipendenti: 'Liberi' di Danti, 'I'm on my way' di Bob Sinclar e 'The one that you love' di LP. 'Liberi' di Danti guida anche la classifica airplay indie TV (+1). Perde una posizione e scivola al secondo posto 'I'm on my way' di Bob Sinclar. Stabile in terza posizione 'Un'altra estate' di Diodato.