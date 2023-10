Alessandro Borghese 4 ristoranti? "Vi svelo i dietro le quinte. Lui sul set.."

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, i dietro le quinte del programma campione di ascolti tv

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è uno dei programmi cult su Sky-TV8 e campione di ascolti tv tanto che festeggia quest'anno la nona stagione. Ma com'è il dietro le quinte del programma? Quanto si vede in tv coincida con la realtà della gara? Uno dei concorrenti - Giorgio Caruso, proprietario di Lievità vincitore della sua puntata (Miglior pizzeria gourmet di Milano nella decima puntata della quarta stagione) - ha raccontato al magazine digitale sul mondo del food Dissapore qualche aspetto interessante dei backstage.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il premio al vincitore? "Bonifico entro 3 mesi"

Partiamo dal premio di 5mila euro che viene consegnato al vincitore della puntata. "Arriva nel conto corrente del vincitore con un bonifico entro tre mesi dalla messa in onda", racconta Giorgio Caruso. Più del valore assoluto del premio è il ritorno d'immagine e la popolarità che dà andare in onda in Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Non solo. "I soldi sono pochi i forni e gli attrezzi...sono costosi...ma se spesi per queste cose...possono mandare un segnale positivo allo staff". E il proprietario di Lievità con la vincita ha acquistato una macchina che controlla gli impasti con precisione.

"Con Alessandro Borghese sul set è tutto più facile"

L'Alessandro Borghese televisivo è un maestro, come raccontava in una recente intervista ad Affaritaliani.it Riccardo Monco (3 stelle Michelin): "E' come quando si guardano i grandi fuoriclasse del calcio...", le parole del giudice di Celebrity Chef (Lautaro Martinez e Inter show: la ricetta scudetto di Riccardo Monco, qui l'intervista). Ma dietro le quinte? Giorgio Caruso svela: "Si muove sul set con grande naturalezza... con lui sul set era tutto più facile...si intuisce anche una buona esperienza nelle cucine professionali".

Alessandro Borghese 4 Ristoranti il voto segreto

Le discussioni sui piatti sono vere o su copione da recitare? "Gli autori...danno la linea poi si va senza copione...compresi gli ordini".

Il trhilling che viene percepito dagli spettatori sui voti è quello che provano i 4 concorrenti del programma di Alessandro Borghese ("Nulla è ancora deciso, perché manca il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare completamente la situazione"): niente viene anticipato e tutto resta segreto fino al finale. Infine, sulle spese di cucina e ospitalità: vengono coperte dal singolo ristoratore-partecipante.

