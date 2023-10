Lautaro Martinez e Inter show: la ricetta (scudetto) da 3 stelle Michelin di chef Monco

Celebrity Chef a 3 stelle Michelin.... torna Riccardo Monco

Squadra che vince non si cambia: Riccardo Monco torna a Celebrity Chef nel ruolo di giudice (assieme ad Angela Frenda). Lo chef da 3 Stelle Michelin (con l'Enoteca Pinchiorri di Firenze) sta ormai diventando un veterano nel programma di Alessandro Borghese. Cosa ha imparato standogli a fianco in due edizioni nella trasmissione campione degli ascolti tv in access prime time (su TV8)? "Ale è fantastico, riesce sempre a trovare il punto giusto dei tempi della televisione. E' difficile da spiegare: si riconosce un talento guardandolo. E' come quando si guardano i grandi fuoriclasse del calcio...", spiega ad Affaritaliani.it

Lautaro Martinez, l'Inter e lo scudetto della seconda stella: la ricetta di Riccardo Monco. L'Intervista

Dalla tv al pallone, da una stella (Borghese) a un'altra: Lautaro Martinez, fuoriclasse dell'Inter per cui batte il cuore di Riccardo Monco. L'argentino, reduce dal clamoroso poker di gol calato sul tavolo dell'Arechi di Salerno in un solo tempo, che... piatto è? "L'attaccante argentino è un'icona. Sarebbe un grande piatto della cucina italiana, forse a base di carne viste le sue origini"

Se a fine stagione mister Inzaghi dovesse servire lo scudetto della seconda sul tavolo interista, che cosa gli cucineresti come premio scudetto? "Forse il nostro menù evoluzione, una serie di undici piatti. Lui sa bene cosa vuol dire avere undici persone da gestire in novanta minuti"

Celebrity Chef, l'ospite vip rivelazione, Markus Thuram eroe del derby contro il Milan e poi... La video intervista a Riccardo Monco



Celebrity Chef, Alessandro Borghese torna su TV8 con le nuove puntate

Alessandro Borghese Celebrity Chef, il format prodotto da Banijay Italia, torna con gli episodi inediti, girati negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano “AB – Il lusso della semplicità”, in prima tv assoluta, su TV8, dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10. Il padrone di casa, Alessandro Borghese, uno dei volti più amati dal pubblico di TV8, è sempre affiancato in qualità di giudici da Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, e da Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera. A loro il compito di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

Format che convince pubblico e critica non si cambia. E così anche in questa nuova stagione due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, nell’inedito ruolo di Chef, per conquistare il titolo di puntata. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate.

Celebrity Chef, gli ospiti della nuova edizione

Nella prima settimana si sfidano Vera Gemma e Asia Argento, Enzo Iacchetti e Laura Freddi, Susy Laude e Dino Abbrescia, Alvise Rigo e Barù, Paolo Ruffini ed Elena Di Cioccio.

Il vincitore è decretato dal voto dei due giudici e da quello dei commensali, tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.