Alessandro Borghese: "Ascolti tv? Ecco i miei 3 ingredienti 'segreti'...."

Alessandro Borghese torna su TV8 con Celebrity Chef

Il ritorno televisivo di Alessandro Borghese è con una sfida tutta nuova: Celebrity Chef che andrà in onda su TV8 (si parte il 2 maggio: da lunedì al venerdì alle 20,30).

Alessandro Borghese: ascolti tv, menù di Pasqua e le prossime sfide. L'intervista

Ci sveli i tuoi 3 ingredienti segreti per cucinare successi sui fornelli caldissimi... dell'Auditel?

"Essere se stessi, la trasparenza e il modo di comunicare.. empatia! Il secondo è il cibo. Tutti lo amano e comunicarlo è per me fonte di gioia. Cucinare è un atto d'amore e penso che i telespettatori questa cosa la apprezzino. E poi l'entusiasmo che ci vuole nella vita. Con un pizzico di sana follia"

Pasqua secondo Borghese. Sediamoci a tavola insieme: due piatti trendy che non possono mancare quest'anno sulle tavole degli italiani tra tradizione e innovazione

"Una bella coratella d'agnello e la vignarola, un piatto fresco con fave, pisellini, carciofi, lattuga. Un piatto della primavera che preannuncia la bella stagione. Sono i due piatti a Pasqua non possono mancare"

E qual è la colomba pasquale consigliata per il 2022?

"Questa Pasqua 2022 deve partire con la Colomba speziale di Alessandro Borghese che quest'anno ho proposto in due versioni: quella classica e quella rosmarino, albicocca e pepe nero.

Chiudiamo con uno sguardo al futuro: dopo Celebrity Chef e aspettando il ritorno di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, quale sarà la tua prossima sfida in questo 2022?

"Ho due nuove apertura da fare. Sarà quella la sfida?"