Alessia Marcuzzi conferma la crisi con Paolo: "Marito? Urla e silenzi" - FOTO

L'ex iena, Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in tv e chiarisce il suo rapporto con il marito

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, dopo un anno di assenza dalla tv, ha deciso di raccontarsi al settimanale Oggi. L'ex iena si definisce serena e appagata dalla vita, i suoi affari procedono ha una sua linea di skin care e una di borse, in autunno ritornerà dopo molti anni di assenza in Rai, con un nuovo programma "Boomerissima". Soprattutto risplende per l'amore della famiglia ammettendo anche qualche turbolenza passata.

In particolare Alessia Marcuzzi si riferisce al rapporto che ha con il marito, Paolo Calabresi. La coppia è finita al centro del gossip, quando Dagospia aveva lanciato la notizia del presunto flirt clandestino con Stefano De Martino. Alessia ha risposto così al settimanale Oggi: "Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L'amore è dialettica, ma anche silenzi e urla", ha detto la Marcuzzi.