Amadeus: "Sanremo 2021 in rottura con la tradizione. Fiorello illumina tutto"

Sanremo, Amadeus in conferenza stampa

Il Festival di quest'anno costituisce "una forte rottura con la tradizione. L'evento andava in direzione di un assoluto cambiamento e non di un timido cambiamento". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, difendendo le scelte operate in questa fase di emergenza covid-19. Amadeus ha avuto ancora una volta parole di ringraziamento per "tutti coloro che hanno contribuito a ciò".

Fiorello "illumina il Festival e tutto ciò che fa e in cui è coinvolto. Io non potrei farne a meno". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa ed ha negato che Fiorello sia stanco, come in una domanda è stato ventilato.

"Mi sembra molto lontano pensare" a un terzo Festival di Sanremo da direttore artistico e conduttore.

"Non mi interessano i dati" ha aggiunto Amadeus. "Per me sono straordinari, al di là delle nostre rosee previsioni". "Vorrei anche segnalare - ha concluso - che i brani che sono in classifica, su Spotify, sono 9 nella top ten. L'anno scorso erano 2. Dati straordinari".

"La cosa più straordinaria è che noi lo volevamo, ma non pensavamo che accadesse: i giovani si sono riversati su Rai1 a vedere il festival. Ci sono dei numeri da televisione di piattaforma, che sono un dato che non è mai accaduto nella storia". Ad osservarlo Amadeus, commentando i dati del festival. "I ragazzi oggi non si guardano più Sanremo sul divano del salotto, sono abituati a guardare il monitor, e questo è un dato incredibile".

Sanremo, Amadeus: "Simona Ventura positiva al Covid non sarà al Festival"

"Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al covid". Lo ha detto in conferenza stampa il conduttore del festival di Sanremo Amadeus. "Grazie a Dio sta bene. E' un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto", ha aggiunto.

"Io ero felice di avere Simona al mio fianco, e di portarla a rivivere la magia che ha solo il festival di Sanremo dopo tanti anni, ma purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato", ha detto Amadeus. "Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona, la cosa più importante è che stia bene e che torni presto a lavorare. Ti abbraccio forte e magari accadrà un'altra volta che faremo una cosa insieme. Ti vogliamo bene", ha concluso.

Barbara Palombelli: "Sanremo non si deve fermare neanche in guerra"

Lo spettacolo dal vivo "è una fabbrica di serenità" ed è quindi giusto riaprirlo, con tutti i protocolli sanitari possibili, anche se rigidi come nel caso del Festival di Sanremo. Lo ha detto Barbara Palombelli in conferenza stampa al Casinò. Questa sera la giornalista affiancherà Amadeus e Fiorello nella conduzione del Festival. "Credo che questo protocollo sarà applicato ovunque per lo spettacolo dal vivo - ha aggiunto la giornalista -, giusto creare un ministero dell’intrattenimento, la fabbrica della serenità non si deve fermare ma, non si è fermata neanche in guerra". Palombelli si è detta felice di essere nuovamente al Festival, questa volta in veste di co-conduttrice, ha preannunciato che proporrà un monologo sulle donne ed ha ringraziato Mediaset per aver dato l'ok alla sua partecipazione a un evento Rai.