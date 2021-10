Rottura con Allegri e Tapiro, i legali di Ambra verso la causa a Striscia

Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, legali di Ambra Angiolini, annunciano, con una nota, che "si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli, inviato di 'Striscia la notizia'", rispetto al Tapiro d'oro consegnato all'attrice dopo la 'rottura' con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Striscia la notizia si difende: "Vogliono trasformare l'episodio in una telenovela"

I legali contestano anche il comunicato del Tapiro d'Oro in risposta alla ministra per le Pari Opportunita' Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che "la signora Ambra Angiolini fosse consenziente". Pronta la risposta di 'Striscia la notizia': "Mi sono limitato a raccontare quello che e' visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. E' evidente la volonta' di trasformare l'episodio in una telenovela", si legge in una nota firmata dal 'Tapiro d'oro'.