Andrea Purgatori celebra Hitchcock: 3 film e intervista a Dario Argento su La7

Tre capolavori di Alfred Hitchcock a quarant’anni dalla sua scomparsa: mercoledì 29 aprile su Atlantide (La7, ore 21:15) una vera e propria maratona per celebrare il Maestro del Brivido con “Intrigo internazionale” interpretato da Cary Grant e Eva Marie Saint, “Notorius” interpretato da Cary Grant e Ingrid Bergman e “Io ti salverò” con Gary Cooper e Ingrid Bergman.

Ma non solo, per raccontare ossessioni e ironia di Hitchcock, Andrea Purgatori intervista un nostro grande Maestro del Brivido, Dario Argento, e con un viaggio all’indietro nel tempo anche il regista francese Francois Truffaut, tra i primi a riconoscere ad Hitchcock le sue qualità di autore non solo commerciale.E poi le testimonianze del presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, che racconta come sarà questa Mostra del cinema “sperimentale” al tempo del Covid e dello scrittore e docente Guido Vitiello che a “Psycho”, altro capolavoro di Hitchcock, ha dedicato una ricerca sulla simbologia contenuta nella scenografia di quel film.