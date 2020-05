Andrea Purgatori presenta 'Dopo Capaci' su La7. Intervista a Di Matteo e...

Atlantide, Andrea Purgatori presenta 'Dopo Capaci' su La7

“Menti raffinatissime” ed “entità esterne”, da Capaci a via D’Amelio. Dobbiamo accontentarci della verità giudiziaria per i delitti eccellenti e le stragi di mafia? Interrogativi, dubbi e sospetti sui rapporti oscuri tra Cosa Nostra e pezzi deviati delle istituzioni in “Dopo Capaci”, il racconto/inchiesta di Andrea Purgatori in onda mercoledì 27 maggio su Atlantide (La7, ore 21:15). Con interviste esclusive a Carla Del Ponte, ex Procuratore capo della Confederazione elvetica e del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia; Nino Di Matteo, procuratore e membro del Csm; Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia; Nando Dalla Chiesa, sociologo e scrittore, figlio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa; Saverio Lodato, giornalista; Paolo Cirino Pomicino, politico democristiano ed ex ministro.

A seguire, La7 ripropone il docufilm Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta. Un documento eccezionale con interviste esclusive ai suoi familiari che hanno interrotto un silenzio lungo trent’anni. La moglie e i figli di Buscetta non erano infatti mai apparsi davanti a una telecamera e vivono ancora sotto falso nome per paura della vendetta della Mafia.