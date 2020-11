Animali Fantastici 3: ecco chi sarà Grindelwald al posto di Jhonny Deep

Animali Fantastici 3: arrivano conferme che sarà Mads Mikkelsen a interpretare Grindelwald al posto di Jhonny Deep

Questa sera su canale 5 verrà trasmesso il terzo episodio della saga di Harry Potter (qui tutta la programmazione della maratona TV) ma nel frattempo arrivano novità per quanto riguarda Animali Fantastici 3, terzo episodio prequel sella storia del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Qualche settimana fa Jhonny Deep, che interpretava il malvagio Grindelwald nel secondo film, è stato licenziato dalla Warner a causa delle accuse di violenza e abusi sull'ex moglie Amber Heard. I nomi dei suoi possibili sostituiti si sono rincorsi per giorni e oggi sembra sia finalmente arrivata una conferma.

Animali Fantastici 3: sarà Mads Mikkelsen il prossimo Grindelwald

Il sito The Wrap afferma che ad interpretare Grindelwald in Animali Fantastici 3 sarà l'attore danese Mads Mikkelsen, famoso per il ruolo del cattivo in Casinò Royale e protagonista della serie Hannibal. Nel cast troveremo nuovamente Eddie Redmayne come Newt Scamander e Jude Law come Albus Silente insieme a Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Animali fantastici 3: quando esce

Le riprese di Animali Fantastici 3 sono attualmente in corso a Londra e a dirigerlo sarà nuovamente David Yates. La sceneggiatura è stata realizzata a due mani da Steve Kloves. Il film uscirà nelle sale il 15 luglio 2022.