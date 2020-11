Harry Potter, maratona 2020: quando e dove vedere la magica saga

Harry Potter, maratona 2020. Ecco dove e quando vedere tutti gli 8 film della saga. L'ultimo episodio previsto a Capodanno

Durante il primo lockdown i fan di Harry Potter hanno chiesto a gran voce di poter allietare le tristi serate chiusi in casa a causa della pandemia da Coronavirus e Mediaset li ha accontentati. Ora con il secondo lockdown la saga del maghetto tratta dai libri di J.K. Rowling torna in TV. Il primo episodio è stato trasmesso il 12 novembre e ora che Mediaset ha confermato la programmazione, ecco le date ufficiali in cui si potranno vedere tutti gli 8 film che compongono la serie.

Harry Potter, maratona 2020: quando e dove vederlo

Tutti gli episodi saranno trasmessi tutti i giovedì su Canale 5 alle 21:20:

12 novembre: “Harry Potter e la pietra filosofale”

19 novembre 2020: “Harry Potter e la camera dei segreti”

26 novembre 2020: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

3 dicembre 2020: “Harry Potter e il calice di fuoco”

10 dicembre 2020: “Harry Potter e l’ordine della fenice”

17 dicembre 2020: Harry Potter e il principe mezzosangue

24 dicembre 2020: “Harry Potter e i doni della morte parte 1″

31 dicembre 2020: “Harry Potter e i doni della morte parte 2″

Di seguito le ultime novità sul mondo del maghetto più famoso al mondo:

Rubert Grint (Ron Wisley) debutta su Instagram in dolce compagnia

Per quanto riguarda i protagonisti della saga, Rupert Grint, che ha interpretato Ron Wisley, amico fraterno di Harry Potter, ha fatto il suo debutto su Instagram in compagnia della figlia neonata. Lo scatto dell'attore mentre abbraccia la piccola ha ottenuto una pioggia di like. "Hey Instagram...solo 10 anni di ritardo ma eccomi qui. Grint sul Gram! Sono qui per presentarvi Wednesday G. Grint. State bene, Rupert", è il messaggio scritto da Grint in accompagnamento alla foto.

Animali fantastici e dove trovarli 3: Jhonny Deep licenziato dalla Warner, non sarà più Grindelwald

Il terzo episodio di Animali fantastici e dove trovarli, nuova saga prequel di Harry Potter che sarà composta da 5 episodi, è in corso di lavorazione in Inghilterra ma non nel film non ci sarà uno dei volti più noti. Jhonny Deep, che interpretava di Gellert Grindelwald, è stato costretto a dimettersi su pressione della Warner Bros a cause delle accuse di molestie nei confronti dell'ex moglie Amber Heard. Stando ai rumors il suo probabile sostituto sarà Mads Mikkelsen, famoso per il ruolo dell'antagonista in Casino Royale e per la sua interpretazione nella serie TV Hannibal. I fan invece rivorrebbero il ritorno di Colin Farrell, che ha interpretato Grindelwald nel primo film di Animali fantastici e dove trovarli.