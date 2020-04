ANIMIAMOCI: il contest sulle emozioni, le sfide e gli ostacoli di oggi

È importante più che mai non fermarsi, in questo periodo così difficile per l’intero settore cinematografico e audiovisivo. Soprattutto i giovani autori, armati di grande creatività e profondi stimoli, hanno bisogno di continuare ad esprimere, con i propri lavori, se stessi e le emozioni che stanno vivendo per dare vita a una stagione di ripartenza.

Ecco perché una partnership tra Videocittà (il Festival della Visione, che da due anni rappresenta una piattaforma inclusiva, capace di proporre la realtà trasformativa delle diverse discipline ed espressioni creative, artistiche, tecnologiche proprie dell’audiovisivo), Rai Ragazzi e ANICA - e con la collaborazione di Cartoon Italia e ASIFA Italia- lancia la prima edizione di "ANIMIAMOCI. Gli ostacoli si superano, le sfide ci cambiano. Le emozioni ci trasformano".

È un concorso rivolto proprio ai giovani autori (maggiorenni e UNDER 35) per ideare e proporre progetti originali ed inediti per la realizzazione di corti di animazione della durata minima di 30” e massima di 60” ciascuno, rivolti a un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie. Tema del concorso sono le emozioni, le sfide e gli ostacoli di oggi: come si presentano? Come influenzano e cambiano le nostre emozioni? È possibile intravedere opportunità di crescita in questo momento di profonda trasformazione?

Una giuria composta da professionisti dell’audiovisivo e dell’animazione indicati da Videocittà, Rai Ragazzi, ANICA Cartoon Italia e ASIFA Italia selezionerà i 5 progetti vincitori. Cartoon Italia e ASIFA Italia, tramite i propri associati, forniranno tutoraggio artistico e organizzativo per la realizzazione dei corti vincitori, che poi Rai Ragazzi manderà in onda.

Il regolamento completo del contest è disponibile sul sito e sui social di Videocittà, ANICA, Rai Ragazzi, Cartoon Italia e ASIFA Italia.

Ideata da Francesco Rutelli, Presidente dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e diretto da Francesco Dobrovich, VIDEOCITTÀ, attraverso le molteplici discipline e le multiformi espressioni delle immagini in movimento, ha realizzato e promosso: Eventi tematici; Talk; Live Performance; Videomapping; Video Arte. Un programma intenso per un target ampio e trasversale, che ha coinvolto la città di Roma, i suoi abitanti e visitatori con oltre 214.600 presenze.