Bargiggia contro Diletta Leotta: "Sembra una cubista", la risposta di DAZN

Diletta Leotta - Bargiggia: botta e risposta su Twitter tra DAZN e il giornalista, che ha criticato l'abbigliamento della sua presentatrice di punta

Il tema della discriminazione nei confroni delle donne è tornato alla ribalta a causa dell'increscioso episodio che ha visto suo malgrado protagonista Aurora Leone. L'attrice dei The Jackal è stata allontanata dalla cena della Nazionale cantanti per la Partita del Cuore per il fatto di essere donna. "Da quando le donne giocano a calcio?", la stata la motivazione della sua esclusione.

Diletta Leotta - Bargiggia: "Vestita come se andasse al Papete"

Curiosamente appena qualche giorno prima Paolo Bargiggia, non nuovo a polemiche sui social, ha attaccato Diletta Leotta per il suo abbigliamento. Il giornalista in occasione di Inter-Udinese ha così scritto su Twitter: "A bordo campo di Inter Udinese, Diletta Leotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa è la Front Woman di DAZN il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della SerieA . Ma ballano anche sui cubi?". L'app di streaming ha così risposto al tweet sessista: "Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di DAZN".