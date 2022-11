Ascolti tv record per Francesca Fialdini su Rai1, picchi quasi al 20% di share

Ascolti tv, domenica da record per Francesca Fialdini

Il suo programma ‘Da noi…a ruota libera’, andato in onda domenica 13 novembre, prima del fermo per lasciar spazio ai Mondiali di Calcio (tornerà in onda su Rai1 da domenica 25 dicembre) ha registrato il record stagionale in ascolto medio conquistando 2.323.000 spettatori, pari al 17,20% di share, con picchi del 19,35% di share e di 2.856.000 spettatori.

Da noi…a ruota libera, gli ospiti nella puntata da record degli ascolti tv

Ospiti della puntata Alessandro Egger, modello italo-serbo tra i concorrenti di Ballando con le stelle, accompagnato dalla ballerina svedese Tove Villfor che ha confessato: “Da bambino mi è mancato l’amore. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me. A Ballando ho trovato la mia famiglia”. Poi, è stata la volta della verve e della comicità con Gabriele Cirilli star, con Francesco Paolantoni, del programma leader degli ascolti tv del venerdì sera ‘Tale e Quale Show’, continuando con la bellissima Alba Parietti che ha rivelato in diretta tv di aver ritrovato l’amore: “quando ho incontrato Fabio ho provato una enorme emozione immediata al primo sguardo”. Infine, il piacevole e simpaticissimo siparietto con Diana Del Bufalo che durante il gioco “Una sposa per 7”, ha scelto con chi potersi "sposare". Tra i figuranti sono apparse le maschere di Gerry Scotti, Cesare Cremonini, Leonardo di Caprio, Achille Lauro, Rudy Zerbi, Giampiero Mughini e Fabio Fazio. Per Diana Del Bufalo la scelta si rivela semplicissima: Cesare Cremonini.

Insomma, “Da noi… a Ruota Libera” piace così tanto perché una formula semplice e diretta: racconta in molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità, le vite e le carriere dei volti noti dello spettacolo e non solo. Francesca Fialdini, in ogni puntata, crea spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.