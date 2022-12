Aurora Ramazzotti abbandona Twitter. E annuncia che il prossimo passo sarà...

Aurora Ramazzotti abbandona Twitter

Aurora Ramazzotti ha lasciato Twitter. Non è chiara la ragione per cui la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in dolce attesa di un figlio da Goffredo Cerza, abbia deciso di chiudere il suo account.

L’influencer ha postato uno screen su Instagram (dove ha quasi due milioni e mezzo di follower) in cui si vede che ha disattivato il profilo sull'altro social: “La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci Twitter”, ha scritto. Non solo.

Aurora Ramazzotti, abbandonerà anche Facebook?

Nella storia successiva Aurora Ramazzotti preannuncia un secondo passo dopo aver lasciato Twitter. Un altro social potrebbe perderla: “Facebook tu sei il prossimo”, scrive la 25enne su Ig.