Aurora Ramazzotti esce dalla doccia... Ed è senza veli. Da urlo. Foto

Aurora Ramazzotti torna a correre. Nel vero senso della parola: torna a fare jogging, ora che è passato un lasso di tempo sufficiente dal parto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti racconta, come sempre, tutto quel che le accade sul suo profilo Instagram. E accoglie con gioia la possibilità di tornare alla corsa, per lei sempre importantissima e punto fisso nelle sue giornate. Lo si legge su www.liberoquotidiano.it.

Lo stop al running era arrivato durante la gravidanza: anche se non "vietato" dai medici, Aurora Ramazzotti non se la sentiva di farlo, preservando il suo corpo in un momento così bello e delicato. Ma ora che Cesare è nato da settimane, si può riprendere.

"Oggi mi sono svegliata e ho deciso che volevo uscire - ha premesso Aurora -. Non è facile ricominciare, ma fatelo! Uscite di casa, questo è già un buon risultato. Non importano i chilometri che fate, l'importante è farlo" ha aggiunto in un messaggio motivazionale rivolto a tutti i suoi followers. Dunque una corsa breve, circa 3 chilometri, dei quali si è detta molto soddisfatta.

Ma non solo: dopo la corsa, infatti, c'è spazio, tempo e modo anche per uno scatto... piccante. Una story postata su Instagram in cui affianca due foto: una prima e una dopo il parto. A sinistra il pancione, a destra ecco Aurora Ramazzotti senza veli. "A volte fatico a crederci: le cose incredibili che il corpo umano sa fare", scriveva a corredo dello scatto un pizzico malizioso.