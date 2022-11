Belve, Eva Robin's rivela a Francesca Fagnani: Così ho sedotto Paolo Villaggio

Eva Robin's e Paolo Villaggio: "Una sola notte insieme, ma poi lui mi dava la caccia"

Eva Robin's inaugura la nuova serie di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, con ben tre appuntamenti settimanali, il martedì, mercoledì e il giovedì, su Rai Due.

Il ciclo prevede dodici puntate dedicate “a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare”.

Certamente non deluderanno le rivelazioni di Eva Robin's, che nella puntata di oggi, martedì 1 novembre, spiegherà come ha fatto perdere la testa a Paolo Villaggio, durante una festa nella casa dell'attore in Sardegna. Ad attrarre il compianto interprete di “Fantozzi” è stata proprio l'ambiguità del personaggio, che all'anagrafe si chiama Roberto Maurizio Coatti.





Incuriosito dall'avvenenza di questa ospite misteriosa, della quale si mormorava che in realtà fosse un uomo, Paolo Villaggio avrebbe “supplicato” Eva Robin's di mostrargli quello che la diretta interessata chiama “l'attrezzo”.

Paolo Villaggio, però, non si sarebbe innamorato di lei: “No, abbiamo passato solo una notte insieme. Però mi seguiva, mi dava la caccia”, ha aggiunto Eva Robin's.

Nel corso della conversazione con Francesca Fagnani, sono stati toccati diversi aspetti, dal trauma di una violenza subita quando Eva era ancora un bambino (Roberto, appunto) al rapporto con Amanda Lear, alla quale faceva da corista. Una relazione inizialmente difficile perchè, rivela Eva, “la gente gridava più il suo nome che il mio”, in quanto più conosciuta. Da qui una frase polemica citata dalla conduttrice e confermata dall'interessata: “Io nasco Roberto, ma lei nasce furba”.