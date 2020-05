Bianca Guaccero, fuorionda hot a Detto Fatto. VIDEO

Bianca Guaccero, fuorionda hot a Detto fatto

Bianca Guaccero ha scatenato il web con una gaffe fuorionda piuttosto imbarazzante. La bella conduttrice ha invitato in trasmissione le due esperte di pulizie domestiche, Titti & Flavia, per parlare di igienizzazione. Poco dopo aver lanciato la pubblicità, pensando di non essere in onda, la Guaccero si è lasciata andare ad una frase hot. "Ora ditemi, come si fa ad igienizzare la pas**ra?" ha chiesto alle due ospiti. La regia non aveva ancora mandato la pubblicità è l’audio era assolutamente nitido. Il pubblico a casa ha sentito tutto. La gaffe della conduttrice ha fatto il giro del web, diventando virale sui social.