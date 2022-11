Bing, importanti novità a dicembre per il cartone del coniglietto pauroso

Bing, attenzione perché prima di Natale...



Finalmente arrivano i nuovi episodi di Bing, il cartone animato più seguito e amatissimo dai piccini.

Appuntamento da lunedì 14 dicembre, tutti i giorni, alle 18.20 e in replica alle 9.25 (in onda tutti i giorni anche alle 6.50). Le nuove puntate della serie continuano a seguire il comportamento e la crescita del coniglietto Bing, che affronta sfide che sembrano alla sua portata, si rivelano spesso più grandi di lui, ma alla fine diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta. La serie è tratta dai libri del pluripremiato autore e disegnatore Ted Dewan.



In particolare è stata sviluppata avvalendosi di accurate ricerche pedagogiche e costruita tenendo come primo obiettivo il coinvolgimento e il divertimento dei più piccoli insieme a un secondo livello di lettura utile a genitori ed educatori. Bing è stata finalista a Cartoons on the Bay 2015 e ha vinto l’Emmy Kids Awards nel 2016.

La messa in onda su Rai Yoyo, RaiPlay e l’App RaiPlay Yoyo, oltre alle iniziative della casa di produzione Acamar Film, hanno reso Bing un cult. I nuovi episodi in arrivo sul Rai Yoyo arricchiranno l’appuntamento per i più piccoli, divertendoli, facendoli riflettere e rassicurandoli sulle loro capacità di far fronte sia alle imprese personali che alle relazioni con gli altri, forse anche con nuovi personaggi e nuove storie per i più piccoli.