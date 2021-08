Bob Dylan accusato di molestie sessuali

Bob Dylan è stato accusato da una donna di 68 anni, che attualmente vive a Greenwich in Connecticut, di averla adescata e molestata più volte. Il cantautore premio Nobel, nel 1965, quando la vittima identificata con le iniziali J.C. aveva 12 anni, avrebbe "sfruttato il suo status di musicista per somministrarle alcol e droghe" e poi molestarla ripetutamente. Secondo l’atto di citazione depositato venerdì alla Corte Suprema di New York, riporta il Guardian, gli abusi presunti risalirebbero al periodo tra l’aprile e il maggio di quell'anno, nell’appartamento di Dylan al Chelsea Hotel di New York. Secondo la denuncia, Dylan stabilì una "connessione" con JC per "abbassare le sue inibizioni" con l'intento di abusarla sessualmente. Cosa che fece, lasciandola emotivamente segnata e "psicologicamente danneggiata fino ad oggi". Un portavoce di Dylan ha detto al Guardian che le accuse mossegli non sono veritiere e saranno difese rigorosamente.