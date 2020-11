Boomdabash, ecco "Don't "Worry": un invito a non perdere la speranza

E’ on line su YouTube il video di “Dont’worry” il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita proprio oggi su etichetta Soulmatical Music/ Polydor (Universal music Italy) e già disponibile in tutti i principali digital store.

Dopo il travolgente successo di “karaoke”, hit già certificata triplo disco platino, regina indiscussa dell’estate 2020 il cui video sfiora 100 milioni di views e sulla scia di indimenticabili hit multiplatino che hanno conquistato ogni classifica come “Per un milione”, “Non ti dico no” e “Mambo Salentino”, Boomdabash con “Don’ t worry” tornano a sorprendere il grande pubblico con un brano ricco di energia e positività, un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita quotidiana.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv esprime perfettamente il concept del brano, un inno di speranza con il quale la band intende lanciare un messaggio positivo, invitandoci a cercare dentro di noi la forza per superare le mille difficoltà della vita quotidiana. “Don’t worry “diventa pertanto uno slogan forte e chiaro che in questo pezzo emozionante di grande impatto è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima.

Insieme al gruppo protagonista nella clip è una ragazza adolescente che in un contesto di crisi famigliare e di continui litigi tra i genitori trova rifugio nella musica che in questo senso diviene ancora di salvezza e spensieratezza seppur per pochi minuti, aiutandoci ad evadere dalle difficoltà del mondo circostante. Durante l’ennesimo litigio dei genitori, accedendo il walkman la ragazza si lascia trasportare dalla musica. Coinvolta dal brano e lontana dai problemi proprio grazie alle note di “Don’t worry” inizia così il suo viaggio in un'altra dimensione, ritrovandosi immediatamente catapultata nel suo mondo ideale, quello innocente e spensierato dei bambini, un mondo che non conosce il male e che è per natura portatore di sana positività e innocenza. Ecco così che la ragazza gioca, scherza e ride con i suoi amici per strada, ritrovando presto la serenità interiore.

Il video è un concentrato di emozioni che ben rispecchiano il sentimento comune a molte persone che spesso grazie alla musica riescono a distrarsi e a trovare la grinta per reagire alle piccole o grandi sfide quotidiane che la vita è in grado di riservarli.

Grazie ad un sound coinvolgente caratterizzato da una melodia incalzante che si arricchisce del prezioso contributo di uno speciale coro di bambini,” Don’t worry” rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto, un pezzo contraddistinto da quella energia specifica del gruppo in grado di darci forza e coraggio, in cui melodie reggae e pop si mescolano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, ben esprimendo il grido di speranza comune a tutti noi. Un’ atmosfera avvolgente scandita dal dolce suono di un pianoforte e da una batteria lascia spazio all’immaginario del gruppo dando vita ad una canzone di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band del panorama musicale italiano.