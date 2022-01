Brad Pitt ha una nuova fiamma, riflettori puntati sulla pop star Lykke Li

Brad Pitt e Lykke Li, nuova coppia? La cantante svedese, sua vicina di casa, e l'attore si starebbero frequentando da tempo

Lykke Li è stata avvistata solo ieri mentre faceva una passeggiata, con cuffie alle orecchie e outfit casual, nei pressi della tenuta di Brad Pitt nel quartiere di Los Feliz, a Los Angeles. Da giorni circolano indiscrezioni secondo le quali la pop star svedese, 35 anni, vicina di casa dell'attore hollywoodiano 58enne, lo starebbe frequentando segretamente. Proprio i pochi metri di distanza tra le abitazioni avrebbero permesso ai due di passare inosservati.

Brad e la cantante sono stati più volte beccati assieme a cena. Pare quindi che la voce di Follow Rivers e Possibility possa essere la nuova fiamma dell'attore, dopo Jolie, Paltrow, Aniston... solo per fare dei nomi. Il Sun, in particolare, ha confermato di una nuova frequentazione dell'attore. La coppia è stata pizzicata in un ristorante italiano di Hollywood frequentato assiduamente dalle star, il Mother Wolf, specializzato in pasta e pizza.

Sia la cantante che l'attore oltre che dall'intrattenimento sono accomunati dall'essere genitori single. Lykke Li, classe '86, come Brad Pitt, padre di 6 figli avuti con l'ex moglie Angelina Jolie, ha un bambino di di sei anni, Dion, avuto dal produttore Jeff Bhasker.