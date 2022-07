Cameron Diaz confessa: "Sono stata un corriere della droga involontariamente"

Cameron Diaz e la confessione choc: "Quando ero giovane trasportavo droga in una valigia misteriosa dalla Francia al Marocco"

Cameron Diaz, inizio anni '90, Parigi, sogna di diventare una modella ma in realtà finisce con il trasportare una valigia misteriosa in Marocco. La rivelazione arriva la settimana scorsa durante una puntata del podcast Second Life. Era il 1994 e l’attrice, oggi 49 anni, si era trasferita a Parigi nella speranza di diventare una modella di successo ma, come ha raccontato, non hai mai trovato ingaggi. "Non ho lavorato nemmeno un giorno - racconta - sono stata lì per un anno intero e non ho avuto nemmeno un lavoro".

"L’unica volta che ne ho trovato uno – giuro su Dio – penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco. Doveva essere un lavoro da modella, ma in realtà mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei abiti per lo shooting ricorda ammettendo di aver realizzato che cosa stava accadendo solo una volta arrivata in aeroporto in Marocco.

Quando è arrivata in Marocco, gli agenti aeroportuali le hanno chiesto di chi fosse il bagaglio e se potesse essere aperto o meno: Diaz ha risposto che non era suo. "In quel momento ho pensato: 'Sono una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco, sono gli anni ’90, indosso jeans strappati, stivali con la zeppa e ho i capelli sciolti. Tutto ciò è davvero pericoloso'".

Fortunatamente per Diaz non ci furono conseguenze, e poco dopo raggiunse la popolarità con il film The Mask grazie al ruolo di Tina Carlyle al fianco di Jim Carrey, per il quale era stata scelta dal regista Chuck Russell nonostante non avesse mai recitato prima.

Cameron Diaz dopo otto anni di pausa dagli schermi tornerà a recitare per un nuovo film di casa Netflix, "Back in Action" al fianco di Jamie Foxx.