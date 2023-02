Carolina Crescentini a "Belve": "A Mare Aperto scene di sesso gratuito"

Crescentini a Belve risponde alla domanda sulle scene di sesso: "gli sceneggiatori a un certo punto dicevano: 'famoli scopa'! Così, de botto. È successo anche in 'Mare fuori2'"

Torna "Belve" su Rai2. Questa sera 28 febbraio, Francesca Fagnani tra i suoi ospiti intervisterà Carolina Crescentini reduce del successo della serie tv "Mare Fuori". L'attrice racconta alcuni momenti della sua vita privata e professionale incluso l'imbarazzo che c'è sul set quando si girano le 'scene di sesso'.

LEGGI ANCHE: Belve, ospiti 28 febbraio 2023: in studio Casalino, Crescentini e Giletti

Carolina Crescentini spiega che cosa accade sul set quando si girano le 'scene di sesso'

L'attrice sottolinea: "Di atmosfera erotica c’è veramente molto poco. Intorno a te c’hai 70 persone". Alla domanda della conduttrice: "Potendo non lo farebbe o non le importa niente?". E Carolina Crescentini risponde: "Se è necessario a livello drammaturgico lo faccio, però a volte non serve a niente, è come si diceva in Boris, gli sceneggiatori a un certo punto dicevano: 'famoli scopa'! Così, de botto".

Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuori.



Lo dice la Crescentini a @Francescafagnan nel corso di #Belve. Video in anteprima 👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/eKGkvxncwT pic.twitter.com/W8uO9JULmv — Davide Maggio (@davidemaggio) February 28, 2023

LEGGI ANCHE: Naike Rivelli a Belve: "Uso lo spazzolino come se fosse un uomo". Fagnani sotto choc

"E questo è quanto successo proprio in "Mare Fuori", durante le riprese della seconda stagione: a un certo punto ci sono due latitanti, l'abbiamo persi. Io e il comandante: ma diamogli un po' di tempo! E quello la, 'famoli scopa' de botto!".