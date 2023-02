Naike Rivelli a Belve: "Uso lo spazzolino come se fosse un uomo". Fagnani sotto choc

Naike Rivelli choc a Belve: "Ecco come uso lo spazzolino elettrico"

La prima puntata di “Belve” fa già clamore. Il programma in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani ha debuttato ieri, martedì 21 febbraio, in prima serata. E Lady Mentana ha voluto iniziare col botto con quattro ospiti d’eccezione: Wanda Nara, Anna Oxa, Ignazio La Russa e Naike Rivelli.

E proprio quest’ultima, figlia della star del cinema italiano Ornella Muti, ha regalato al programma un momento di grande stupore.

💥💥💥 Naike Rivelli e lo spazzolino elettrico 💥💥💥



In attesa della diretta delle 21 con @francescafagnan su IG, prendete questa video anteprima di #Belve. pic.twitter.com/3Uktafa2UA — Davide Maggio (@davidemaggio) February 21, 2023

“Lei, parlando dello spazzolino per i denti elettrico - ha ricordato la conduttrice - ha detto: ‘Non mi delude mai, non promette cose che poi non può mantenere, non dice di occuparsi di me e di risolvere i miei problemi, anzi, non parla proprio. Mi tiene lontana dal sesso casuale inutile, non mi mente mai e, quando lo spengo, un silenzio meraviglioso. Non è facile trovare un uomo che lo rimpiazzi’”.

E, con tutta onestà, la Rivelli risponde: “L’ho trovato”. “Infatti le avrei chiesto se andava tutto bene tra lei e lo spazzolino”, ha replicato la Fagnani. “L’Oral B è famoso. Me l’hanno detto un sacco di donne. Si gira così, fa così. È una delle cose più usate - ha aggiunto Naike Rivelli - che ci sta sul mercato che non è un sex toy”.