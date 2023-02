Rai 2, Belve promosso in prima serata. Fagnani parte con Oxa, Wanda Nara e...

Belve in prima serata su Rai 2. Ospiti e anticipazioni

Lady Mentana promossa in prima serata. Francesca Fagnani, dopo il successo della passata stagione di "Belve" e della co-conduzione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, sbarca nel prime time di Rai 2. Il programma, caratterizzato dalle domande "scomode" poste agli ospiti, tornerà in onda domani, martedì 21 febbraio.

Ospiti e anticipazioni

Il primo appuntamento con il programma di approfondimento avrà quattro ospiti d'eccezione: la cantante Anna Oxa, la manager sportiva e moglie del calciatore ex Inter Mauro Icardi Wanda Nara, il presidente del Senato Ignazio La Russa e Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti (guarda la foto di seguito).





Anna Oxa: "Il voto di Sanremo? Non ha valore"

Su Sanremo, quando la Fagnani chiede cosa ne pensa della 25° posizione in classifica, Anna Oxa risponde che non riconosce il voto: “Per me il voto non ha valore, non esiste. Il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero”.

Incalzata dalla Fagnani che le chiede perché si sia sottratta a tutte le interviste risponde sibillina: “Ci possono essere ragioni che ora non posso rivelare”. E ancora sull’affaire madame: “La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

Quando la Fagnani le chiede perché tutti l’hanno presa subito per vera, la Oxa taglia corto: “Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

Wanda Nara: "Abbiamo lasciato l'Inter per soldi"

Wanda Nara ospite a Belve si presenta a sorpresa con icardi e mette il punto fine sulla sua vita amorosa: “Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito”. E la Fagnani la punzecchia: “Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?”, la Nara ridendo replica: “Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end”. Sulla scelta di Icardi di lasciare l’Inter dice con chiarezza: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi”.

Sulla vicenda Keita Baldè, Wanda Nara conferma i messaggi di corteggiamento ricevuti dal giocatore: “Li ho fatti vedere io a Mauro. Ho la confidenza per farlo”; e a proposto del messaggio di risposta della moglie di Baldè dove viene definita una “Wacca”, replica: “É una cosa terribile. Le donne invece di prendersela con i propri compagni preferiscono attaccare le altre donne”.

Nuovo orario, nuovo format

Nel nuovo assetto da prima serata, "Belve" proporrà tre interviste per puntata. A intervallare i faccia a faccia tra gli ospiti alcuni di comicità, affidati a Ubaldo Pantani, e i passaggi di alcune giovani rivelazioni del web. Come Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani – le ‘Eterobasiche’ di Instagram e Cristina Di Tella star di TikTok. Ma a realizzarlo non sarà più la Rai, bensì la casa di produzione Fremantle.

Polemiche su Fremantle

La scelta di appaltare esternamente la trasmissione ha fgenerato qualche disappunto a Viale Mazzini. Come mostrato chiaramente da Riccardo Laganà, consigliere Rai in quota dipendenti, sui suoi social.

“La produzione Belve, prima interna ora in appalto totale”, ha cinguettato, puntando il dito verso un “certo management Rai che svuota la capacità ideativa e produttiva interna invece di pianificare correttamente e valutare un progetto di riduzione degli appalti”.