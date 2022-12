Céline Dion ha una malattia rara e cancella tour europeo. L'annuncio social

Céline Dion ha una malattia rara e cancella il tour europeo. Il commovente annuncio social

Un lungo discorso, quello di Céline Dion, sui propri canali social, per motivare l’annullamento e il rinvio di una serie di spettacoli europei in programma a febbraio. La cantante ha rivelato, in un video di cinque minuti su Instagram in due lingue – inglese e francese – di avere a che fare con problemi di salute "da molto tempo", che stanno influenzando il suo modo di cantare.

La diva canadese, chiaramente emozionata, ha dichiarato: "Recentemente mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro chiamato 'sindrome della persona rigida' che colpisce qualcosa come una persona su un milione. Questo disturbo ha causato spasmi che influenzano ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte causando difficoltà quando cammino e non permettendomi di usare le corde vocali per cantare come sono abituata a fare". La sindrome della persona rigida, infatti, causa una progressiva rigidità muscolare e spasmi muscolari, si manifesta di solito fra i 30 e i 60 anni, e può rimanere stabile o peggiorare gradualmente. La 54enne ha poi continuato: "Mi fa male dirvi che oggi questo significa che non sarò pronta a ricominciare il mio tour in Europa a febbraio".

Sebbene sostenuta ogni giorno dai suoi figli e da un team di medici, "devo ammettere che faccio fatica. Tutto quello che so è cantare, è quello che ho fatto per tutta la vita ed è quello che amo di più fare – ha detto scoppiando letteralmente in lacrime – Mi manca vedere tutti voi, stare sul palco, esibirmi per voi".

Le sue date primaverili in Europa, che avrebbero dovuto iniziare a febbraio nella Repubblica Ceca, sono state rinviate al 2024, mentre otto dei suoi spettacoli estivi sono stati completamente cancellati; una serie di spettacoli tra la fine di agosto e ottobre non sono stati modificati. Il "Courage World Tour" è iniziato nel 2019 e la Dion aveva completato 52 spettacoli prima che la pandemia di Covid-19 mettesse in pausa i rimanenti. In seguito ha cancellato la parte nordamericana del tour a causa dei suoi problemi di salute.