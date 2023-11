Chiara Ferragni come Sharon Stone: "accavallamento" di gambe da paura

Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic Instinct

Chiara Ferragni come Sharon Stone per la festa di Halloween. L'influencer ha ricreato l'iconica scena di Basic Instinct con un tubino bianco aderente, capelli biondi raccolti, un paio di décolleté bianche e una sigaretta accesa in mano.

"Dovevo ricreare questo momento iconico", ha commentato Ferragni sotto al video che, però, non è stato apprezzato dai social: "Non ha neanche un'unghia di Sharon Stone", commenta un utente, "Ora ha fatto vedere tutto", scrive un altro utente.

