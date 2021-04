Chiara Ferragni e Fedez, arriva la serie sulla loro vita: quando esce e dove vederla

L'influencer milanese Chiara Ferragni ed il rapper Fedez non si fermano mai. Dopo aver lanciato rispettivamente una borraccia glamour e una linea di smalti, i due artisti passano alla tv. La Ferragni e Fedez hanno in serbo una serie televisiva che vedrà fra i protagonisti anche i figli Leone e Vittoria. Non mancherà naturalmente la cagnolina Matilda.

Se fino a qualche tempo fa, giravano solo fake news, questa volta è tutto vero. La vita dorata dei Ferragnez sarà presto in tv. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ferragnez, serie tv sulla loro vita su Amazon Prime Video: quando esce

Chiara Ferragni e Fedez debutteranno in tv con la serie sulla loro vita. La messa in onda è prevista per la fine del 2022 su Amazon Prime Video. Fedez ha già collaborato con il colosso americano con Celebrity Hunted e il divertentissimo Lol-Chi ride è fuori. La serie tv in uscita potrebbe riguardare il reality “Al passo con i Kardashian”.

A dare la notizia sull’ufficialità dell’accordo ci ha pensato “Chi” nelle “Chicche di gossip”. “Questa volta è ufficiale – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno detto sì ad Amazon Prime Video: gireranno una serie televisiva sulla loro vita (ovviamente ci saranno anche i figli Leone e vittoria e il cane Matilda) strizzando l’occhio alla famiglia Kardashian e al loro celebre e fortunatissimo programma “Al passo con i Kardashian”. La messa in onda è prevista per la fine del 2022”.