Chiara Ferragni e Fedez su Amazon: arriva The Ferragnez

The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez nella serie tv su Prime Video

«L’abbiamo fatto per davvero», Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram l'uscita di "The Ferragnez", la serie tv sulla sua famiglia con Fedez. «Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà», ha spiegato.

Chiara Ferragni e Fedez su Amazon: arriva la serie tv The Ferragnez

Amazon Prime Video ha annunciato il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original The Ferragnez – La serie, che ha per protagonista la giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale, e Fedez, artista poliedrico con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

The Ferragnez - La serie: Chiara Ferragni e Fedez a dicembre su Prime Video

La serie in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021. La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia.

Ora, grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia. “L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia”, hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez.

“L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo.”

"Questa nuova fantastica produzione italiana Amazon Original è un ulteriore esempio del nostro costante impegno e investimento nei talenti creativi italiani”, ha dichiarato Georgia Brown, head of European Originals, Amazon Studios. “The Ferragnez – La serie con i suoi straordinari protagonisti saprà sicuramente divertire e affascinare il pubblico di Prime Video offrendo uno sguardo inedito su questa coppia così iconica”.

“The Ferragnez è una serie autentica, ironica, intima, emozionante e divertente che offre un accesso unico ed esclusivo agli spettatori di Prime Video, permettendo di conoscere meglio Chiara, Fedez e tutta la loro famiglia”, ha raccontato Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “Con questa serie siamo riusciti a raccontare come mai prima d’ora l’universo che si cela oltre i social e la straordinaria normalità di una giovane coppia che senza filtri si è raccontata con spiritosa sincerità e sorprendente trasparenza, per entrare ancora meglio in connessione con i loro fan. The Ferragnez - La serie tra colpi di scena e un altissimo production value ha tutte le caratteristiche per diventare una serie unscripted cult e un momento di grande intrattenimento e pura evasione”.

"Siamo molto felici di proseguire la nostra collaborazione con Amazon Prime Video. Dopo FERRO e Dinner Club, con The Ferragnez - La serie abbiamo raccolto una nuova sfida sempre più entusiasmante, sia dal punto di vista narrativo che produttivo“, ha dichiarato Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia. “Siamo infatti molto orgogliosi di essere riusciti a raccontare la vita della famiglia più esposta d'Italia da una prospettiva totalmente inedita per lo spettatore, abituato a vederli ogni giorno sui social. Questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia che Chiara e Federico hanno riposto in noi, e per questo li ringraziamo. Hanno aperto le porte del loro privato, lasciandosi guardare e raccontare senza timori e con autenticità, mettendosi in gioco, condividendo gioie, paure, successi e fatiche, permettendo così al pubblico di conoscerli per quello che sono ".

The Ferragnez, LOL: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: la serie Amazon Prime Video

La serie è un’ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la coppia e Amazon Prime Video: Fedez è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, primo show Amazon Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

The Ferragnez – La serie si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 e S2, e LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat – Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original già annunciate sono Dinner Club, Vita da Carlo, All or Nothing: Juventus, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma. I clienti Prime potranno vedere The Ferragnez – La serie tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime dal costo di €36/anno. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime